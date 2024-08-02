鄰居吵架1年後腦出血死亡　挑事者被判賠償　江蘇法院咁講

鄰居間爭吵難免，但若因而病發身亡，責任將誰屬？內地江蘇有一家人準備在鄰居的房子間築圍牆，對方發現後前來阻撓施工，雙方為此吵起來，結果其中一人氣集發病倒地，多次住院治療，1年後腦出血死亡，家屬一狀告上法院，經過法院審理後，判決日前出爐。

綜合《現代快報》等內地媒體報道，事發於2021年10月2日，工人村民委員會委托在祝某家和鄰居家之間築圍牆，盛某發現後無故阻撓施工，並與祝某一家吵起來，隨後祝某氣急發病倒地，被送院治療，其後又多次住院，然而在2023年1月1日因腦出血過世。家屬將盛某告上法院，要求賠償醫療費、護理費、死亡賠償金等各項損失，合計逾105萬元人民幣(下同)，法院審理後判盛某須賠償4.8萬人民幣。