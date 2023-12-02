酒店電熱水煲浸滿襪子　惹網友熱議

不少人都聽過旅館房內的電熱水煲會被拿來煮襪子，沒想到這是真的！中國有網友日前入住河北廊坊一間旅館，在房間熱水煲中發現泡滿襪子，黑色、白色好幾雙，讓他直呼很噁心，到現在還有陰影。

網傳影片中，當事人薛先生打開綠色快煮壺蓋，壺內裝有水，浸泡著黑白色不明物品，仔細一看竟是浸了好幾雙襪子，讓他忍不住咒罵「這人多可恨」。據《九派新聞》報導，薛先生表示當天自己感冒了，準備用熱水煲煲水喝藥，打開發現裡面有黑色和白色的襪子，趕緊提醒同住的同事，並反映給旅館老闆，老闆回應前房客是一個年輕女士，可能是她留下的。