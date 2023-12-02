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中國
2023-12-02 21:14:51

酒店電熱水煲浸滿襪子　惹網友熱議

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住客在房間熱水煲中發現浸滿襪子。

不少人都聽過旅館房內的電熱水煲會被拿來煮襪子，沒想到這是真的！中國有網友日前入住河北廊坊一間旅館，在房間熱水煲中發現泡滿襪子，黑色、白色好幾雙，讓他直呼很噁心，到現在還有陰影。

網傳影片中，當事人薛先生打開綠色快煮壺蓋，壺內裝有水，浸泡著黑白色不明物品，仔細一看竟是浸了好幾雙襪子，讓他忍不住咒罵「這人多可恨」。據《九派新聞》報導，薛先生表示當天自己感冒了，準備用熱水煲煲水喝藥，打開發現裡面有黑色和白色的襪子，趕緊提醒同住的同事，並反映給旅館老闆，老闆回應前房客是一個年輕女士，可能是她留下的。

 

住客拒絕使用新水壺

儘管事發後旅館老闆立即來把水壺收走，並表示再拿一個新壺來給他使用，但遭到薛先生拒絕，因為「感覺很噁心，到現在都有陰影，以後這輩子住旅館再也不會用壺燒水」，他認為是如果是個正常人就不會這樣做，感覺前房客行為很變態，旅館打掃房務也沒有好好檢查，之所以將影片上傳網路，是希望以此警示大家少用旅館裏面的東西。

相關話題迅速登上網路熱搜，網友紛紛留言批評「那些把襪子內褲放熱水壺裡的，腦子到底是怎麼長的」、「估計是當洗衣機用，消毒殺菌」、「酒店這是沒檢查，哪怕發現了他們也不會把壺扔掉的，自己帶吧」、「從不用酒店的熱水壺、毛巾、浴巾，感覺真的不乾淨，我都是穿著衣服睡」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 

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