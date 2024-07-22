酒駕撞車受查阿媽頂包　女兒當警面前踢爆：是爸爸開車(有片)

北京近日發生一宗交通案件，一輛私家車遇上交警截查，司機為逃避酒駕，加速逃逸，直至撞車才停下，車上一家四口其中的母親向警員聲稱是司機，結果被誠實的女兒當場踢爆頂包。警方當場斥責家長，「這麼大的人還沒孩子誠實，話不能這麼教知道嗎？」目前案件正在進一步辦理中。

「公安部交通管理局」微博帳號發文及影片表示，本月6日進行夜間截查行動時，一輛黑色轎車到檢查點後，突然加速逃逸，開了逾100米後，撞上路邊車輛才停下來；警方上前攔查，發現車上有2名幼童，接著一名女子從司機位落車，一臉緊張地喊「是我開的車」。正當警員要對她進行酒精測試時，站在一旁的女兒卻誠實踢爆其媽媽的謊言：「是我爸爸開的，他喝酒了」，媽媽聽完趕緊阻止女兒：「妳別說了，妳看妳這孩子」，女童則繼續央求媽媽：「媽媽妳就說真話吧，是爸爸開的，早就讓他別開了」。