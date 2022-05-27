醜化小孩｜官方數學書公仔怪異無朝氣 出版社：已著手重畫

內地教育部旗下人民教育出版社小一至小六數學書的封面和內頁插圖，近日突然被狂轟「醜化中國小孩」，因為圖中的小朋友大多雙目無神，眼距很開，嘴巴奇怪，毫無小朋友應有的活潑和朝氣(圖1及2)。人民教育出版社昨回應稱，已著手重新繪製相關插圖，改進畫法畫風。教育部教材局則表示，已介入調查。

涉事數學書已使用約9年。網民指出，相關小朋友插圖除了五官、表情有問題外，部分小朋友甚至被畫到下體凸顯(圖3)，一些更身穿類似美國國旗圖案上衣(圖4)、使用有近似「美國隊長」標誌的耳筒(圖5)等。網民紛紛批評插畫師「別有用心」、「其心可誅」、「意識形態滲透」、「走狗漢奸」，又質疑這些插圖如何通過審批。有業內人士就透露，業內幾年前曾就教科書插圖審美等問題交流，希望今次事件能令相關部門更加重視這個問題，推動精品教材的出現。

插圖提供者曾獲香港設計獎項

涉事數學書資料顯示，插圖是由「北京吳勇設計工作室」提供。網絡搜索結果則顯示，吳勇是內地著名設計師，畢業於中央工藝美術學院(現清華大學美術學院)裝潢系書籍裝幀專業，曾任中國青年出版社美編室副主任、聯合國兒童基金會(中國地區)藝術顧問，並曾獲香港設計師協會雙年展亞太區金獎、香港國際海報三年展商業類金獎、國家圖書獎等。