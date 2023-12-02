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中國
2023-12-02 23:49:09

醫生男友在女友不知情下落墮胎藥　被拘留十日並罰款500　女友表示不接受判決

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北京女子懷孕六周，竟遭醫生男友下藥流產。(示意圖／翻攝pixabay)

北京女子懷孕六周，竟遭醫生男友下藥流產。(示意圖／翻攝pixabay)

中國北京一名女子，與醫師男友交往一年多，不小心發現自己懷孕。男友得知後，竟因「不想結婚，不想要小孩」為由，偷偷在可樂放墮胎藥，害女子流產，如今判決出爐。

北京一名女子，與醫師男友交往一年多，不小心發現自己懷孕。男友得知後，竟因「不想結婚，不想要小孩」為由，偷偷在可樂放墮胎藥，害女子流產

北京一名女子，與醫師男友交往一年多，不小心發現自己懷孕。男友得知後，竟因「不想結婚，不想要小孩」為由，偷偷在可樂放墮胎藥，害女子流產。

醫生男友在女友不知情下落墮胎藥

據《華商報》報導，北京一名34歲王姓女子，與某醫院泌尿科醫生在相親網站上認識，兩人交往一年多。她在2023年5月14日發現自己懷有身孕，迫不急待與男友分享。不料男子冷淡回覆「結婚太累，我不想活得太累，不想養孩子。」甚至要求王女士早點吃墮胎藥，「要不拖時間長還得引產。趁現在剛有，趕緊打了，對身體傷害小。」但王女士拒絕墮胎，「我不願意，我歲數不小了」。

3天後，兩人又約見面討論懷孕一事，期間王姓女子曾喝過一瓶可樂，結果隔天男友就來電詢問她有否流血，「他說我給妳可樂裡下藥了，看妳流血沒。他掛了電話給我發了恐怖圖片，他說生個畸形兒，我當時很生氣，想着他是開玩笑」。

事後她查看監視器才發現真有其事。5月20日，王女士家中監視器拍到男友從口袋裡掏出兩種藥，閱讀說明書後，將藥放進透明玻璃杯中搖晃攪拌，還用筷子攪拌均勻，並把杯子拿起來看顏色。男友還將剩下的藥渣加在在備用的飲料裡，「怕我這個水不喝，再喝果汁。」

王女士控訴，自己在不知情的狀況下喝掉飲料，隔天男友還堅持騎電動車帶她出門，一路上硬是挑坑洞騎，結果當晚回家就見紅，送醫後確認流產。王女回家翻查監視器，「我已經有所疑慮，才看到5月20日晚他下藥那些影片」。在王女士的多次質問及威脅報警下，男友最終承認有暗中在飲料下墮胎藥。

王女士表示不接受判決

目前，男子所屬的醫院則表示，涉事醫師已被停職，警方則依據《治安管理處罰法》相關規定，決定給予違法行為人行政拘留10日，並處罰款人民幣500元的行政處罰。

對此，王女士表示不接受這個行政處罰結果，因為實在太輕「他這樣做的後果就是故意傷害，下藥故意傷害了我的身體，傷害了我的心理，害死了一條小生命，為甚麼不以故意傷害罪來定義？是不是以後誰不想要孩子都可以用這個方法對待孕婦，不需要承擔相應的法律責任？」希望訴求行政復議。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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