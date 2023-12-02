醫生男友在女友不知情下落墮胎藥　被拘留十日並罰款500　女友表示不接受判決

醫生男友在女友不知情下落墮胎藥

據《華商報》報導，北京一名34歲王姓女子，與某醫院泌尿科醫生在相親網站上認識，兩人交往一年多。她在2023年5月14日發現自己懷有身孕，迫不急待與男友分享。不料男子冷淡回覆「結婚太累，我不想活得太累，不想養孩子。」甚至要求王女士早點吃墮胎藥，「要不拖時間長還得引產。趁現在剛有，趕緊打了，對身體傷害小。」但王女士拒絕墮胎，「我不願意，我歲數不小了」。

3天後，兩人又約見面討論懷孕一事，期間王姓女子曾喝過一瓶可樂，結果隔天男友就來電詢問她有否流血，「他說我給妳可樂裡下藥了，看妳流血沒。他掛了電話給我發了恐怖圖片，他說生個畸形兒，我當時很生氣，想着他是開玩笑」。

事後她查看監視器才發現真有其事。5月20日，王女士家中監視器拍到男友從口袋裡掏出兩種藥，閱讀說明書後，將藥放進透明玻璃杯中搖晃攪拌，還用筷子攪拌均勻，並把杯子拿起來看顏色。男友還將剩下的藥渣加在在備用的飲料裡，「怕我這個水不喝，再喝果汁。」

王女士控訴，自己在不知情的狀況下喝掉飲料，隔天男友還堅持騎電動車帶她出門，一路上硬是挑坑洞騎，結果當晚回家就見紅，送醫後確認流產。王女回家翻查監視器，「我已經有所疑慮，才看到5月20日晚他下藥那些影片」。在王女士的多次質問及威脅報警下，男友最終承認有暗中在飲料下墮胎藥。