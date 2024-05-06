醫院疑提供「代孕」服務　義工一舉報疑犯即離院　官方：絕不可能有人通風報信

近日，有中國網友向當地衛生部門檢舉稱重慶一家醫院有多人代孕產子，隨後涉嫌代孕的產婦緊急出院，網友質疑有人通風報信，但官方人士予以否認，稱正在調查中。

據央廣網、界面新聞等多家中國媒體報導，中國網友「上官正義」是長期從事「打拐」（打擊拐賣兒童、婦女犯罪）的義工，他於5日透過微博平台發聲，檢舉重慶安琪兒婦產醫院長期與代孕機構合作，代理孕母持偽造的客戶身分證，在該院住院、生產，後客戶持自己身分證，套取偽造真實出生證。

上官正義称，他前期掌握到有一名蔣某某的代理孕母，用自己照片假借代孕客戶柳某某的身份信息，偽造柳某某身份證件。後來，在仲介業務人員劉某的帶領下，「柳某某」於1日下午在重慶安琪兒婦產醫院剖腹產下一男嬰，計畫在5日出院。

據上官正義稱，該醫院長期與代孕機構合作，每月都有代理孕母持偽造的身份證件生產，且順利辦理了出生醫學證明。他隨後向院方反映此事，但值班領導表示醫院沒有這樣的情況，因為他們都有人臉辨識。

涉嫌代孕的產婦在檢舉後迅速出院

4日下午，上官正義先後向重慶市衛健委、渝北區衛健委反映這一情況，僅1小時後，涉嫌代孕的產婦就出院了，讓當天晚上前去調查的執法人員撲空。上官正義質疑有人通風報信放走了代理孕母。