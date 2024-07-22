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2024-07-22 11:42:00

醫院院長出軌老婆閨蜜被捉姦　照片流出網友嘆：咁靚女真係好難忍

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醫院院長出軌老婆閨蜜被捉姦　照片流出網友嘆：咁靚女真係好難忍

王女出軌醫院院長，被丈夫逮個正著。（圖／翻攝自微博）

內地一名醫院院長和老婆的閨蜜王女搞上，兩人甚至還以乾兄妹互稱，某天他們私會開房間，結果被王女丈夫直擊，抓姦影片如今在網上曝光，引發網友一陣討論。

王女丈夫曝光院長和王女幽會影片

王女丈夫近日在社交平台曝光一段影片，影片顯示該名醫院院長和王女先後進入到一間房間內幽會，兩人更在房間內做一些見不得光的事情，從王女丈夫事先佈局好的錄音器材可以聽到，王女還問對方：「射進來了嗎？」過程中也聽到一些嬌喘聲。

到最後，王女丈夫真的忍不住了，直接暴門而入抓姦，可以看到王女顯得有些慌張，但小王院長確實相當淡定地在整理衣裳，彷彿剛剛都沒有發生任何事情一樣。

王女丈夫無奈表示，這兩年來院長送給妻子不少貴重禮物，日久生情下就發生了性關係，他喊冤：「此等作為無法無天，請社會主持公道，讓此等歪風得到處理。」

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醫院院長出軌老婆閨蜜被捉姦　照片流出網友嘆：咁靚女真係好難忍

醫院院長出軌老婆閨蜜被捉姦　照片流出網友嘆：咁靚女真係好難忍

據悉，該名小王正是廣東汕頭市龍湖區第二人民醫院院長，王女則是汕頭市婚姻家庭幸福建設協會副主席，有趣的是，不少網友在社交平台見到王女美若天仙的照片，紛紛留言笑道：「女的身材確實不錯，一般人頂不住她的誘惑」、「換作是我，我也會出軌」、「看來王女士的魅力實在是太過震撼」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章