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中國
2023-10-10 14:00:00

重慶一樓住戶偷鑿地下室挖出四房一廳　樓上200多戶居民心慌慌

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根據屋主描述，這棟位於重慶北碚蔡家崗的大樓，共有200多戶，從建案完成開放入住至今已有7、8年，不過近日有民眾反應，住在一樓的住戶在沒有提前告知的情況下，私自開挖了地下室。

內地重慶一棟大樓屋主抱怨，住在一樓的住戶，私自開挖地下室，面積相當於「四房一廳」的大小，讓其他社區居民相當擔心，會破壞房屋地基的穩固性，讓原本安心居住的家變成「危樓」。根據屋主描述，這棟位於重慶北碚蔡家崗的大樓，共有200多戶，從建案完成開放入住至今已有7、8年，不過近日有民眾反應，住在一樓的住戶在沒有提前告知的情況下，私自開挖了地下室。

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樓上住戶：辛苦賺錢買房變危樓

地下室面積相當於四房一廳，僅管開挖的住戶表示，自己只是將地下室當作堆東西的地方，沒有拿來出租，但入面不僅水電俱全，還放了家具、電器等不少生活用品，讓人難以採信他的說法，被問及是如何在不被發現的情況下偷偷開挖，住該住戶僅回應自己已經「記不清」了。這件事情曝光後，引起同棟樓其他戶不滿，有些人表示，自己辛苦賺了錢買房，結果住沒多久就有變危樓的風險，不僅要另尋住處，還欠下一堆房貸。而該棟大樓的房仲公司表示，由於前期物業是由他人經手，在他們進駐前地下室就已經存在，所以才會渾然不覺。蔡家崗街道規建工作人員回應，目前已經向北碚區相關部門回報此事，如果經專業人士到場勘察後，判定對大樓安全不產生影響，就會請住戶將地下室恢復原狀，如反之則會進行進一步的商討賠償事宜。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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