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2023-12-29 10:15:20

重慶單親父捐肝仍救不了5歲重病愛女　「不知道以後的日子該怎麼釋懷」

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重慶單親父捐肝仍救不了5歲重病愛女　「不知道以後的日子該怎麼釋懷」

重慶一名5歲女童毅玲，去年罹患肝內膽汁淤積症，接受父親捐肝後，還是不幸在26日離開人世，令許多關注她的網友相當不捨。

根據女童爸爸說明，他和妻子在4年前離婚，之後便獨自扶養女兒，去年他突然發現女兒的腹部脹大，且不見好轉：「最初的時候很輕微，我們也不知道是生病了，她平常吃喝都很正常，後來肚子右側越脹越大，肚子看起來都有點歪了。」

抖音上更新與女兒的生活日常

女兒就醫後才發現是罹患肝內膽汁淤積症，急需接受肝臟移植，愛女心切的父親，馬上決定割肝救女，手術也順利完成。割肝救女的事蹟曝光後，許多善心人士開始關注這對父女，並捐款給予幫助，而女童父親也會定期在抖音上更新與女兒的生活日常。

不料今年12月23日，女童的病情突然惡化，最後在26日離開人世，痛失愛女的父親難過發聲：「整整五年半，我不知道以後的日子該怎麼釋懷，以前每天7點準時起床給孩子餵藥，接着幫她穿衣服、刷牙洗臉、準備早餐、帶她出去玩，現在每天睜眼，沒有任何人的陪伴，只有我一個人靜靜地躺在床上回想過往點滴。」

已經把捐款管道關閉

最後他更痛心喊話：「你丟下我一個人要我怎麼辦，我的女兒。」字裏行間透露滿滿不捨，讓人看了鼻酸。

至於善心捐款的處理方式，有網友表示，女童爸爸在群組告知大家不要再捐款，已經把捐款管道關閉，不想蹭流量，希望讓孩子體面地離開，沒有孩子這些錢也沒用了，而在微博上，許多人都對女童的離世表達不捨，並祝福她能當個快樂的小天使。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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