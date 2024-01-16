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中國
2024-01-16 12:10:32

重慶地標朝天門新修城牆過高 遊客「只能看牆不能看江」

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重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片）

重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片）

重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景。當地官方回應指，將對朝天門城牆進行整改。外界批評重修過程不夠嚴謹，現在要再次修整，浪費資源。

重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片） 重慶地標建築之一的朝天門近日重修後開放，眾多市民遊客拍照打卡，但不少人投訴，仿古城牆改得太高太厚，反而遮擋遊客觀看江景（網上圖片）

朝天門是重慶17座古城門中最雄偉一座，位處渝中半島，左側為嘉陵江，右側為長江，遊客在朝天門可飽覽長嘉交匯、兩江四岸的山城獨特風景，是遊客打卡必去地點。

牆高約1.58米 需「踮著腳」觀景

廣場部分區域結束經過兩年多的封閉施工恢復開放，不少遊客投訴城牆太高需「踮著腳」觀景，「站在邊上都看不到江景」、「身高還沒有城牆高，去了只能看牆」、「城牆又高又厚，完全看不出去」。有網民量度城牆，數據顯示新城牆高約1.58米，厚約0.85米，遠超普通護欄的標準。

官方回應將整改 外界批浪費資源

重慶市渝中區住房和城鄉建委回覆稱，正針對市民、遊客反映較多的廣場城牆過高遮擋觀江視線情況，組織討論方案優化。渝中區住建委提出的將圍牆高度由現時的1.6米降至1.2至1.3米，讓市民和遊客不再「踮著腳」觀景。

不少網民質疑當初的設計方案不嚴謹、不專業，導致最有重慶特色的地標建築，陷入「建好又要拆，反覆花錢」的怪圈。
 

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