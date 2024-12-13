重慶外賣員慘遇天降生果刀　右手重創斷指筋

重慶一名外賣員，正準備從社區外騎電動車時，一把生果刀突然從天而降，讓他當場血流不止。就醫後發現手指的筋斷了，骨頭也有損傷。

據《大象新聞》報道，事發於12月10日晚間6點左右，地點位於重慶九龍坡區民安華福社區。王姓外賣員住在這個社區，當他戴上安全帽，剛騎上電動車準備上工時，驚覺右手一陣劇痛，接着鮮血直流。

先山砸中頭盔及倒後鏡

他往地上一看，才意識到是一把生果刀從天而降，讓他遭遇血光之災。王姓外賣員表示，這把生果刀先是砸到自己的安全帽，又掉到電動車的倒後鏡，最後才砸到自己的右手，其中有三根手指鮮血直流，中指的筋斷了，其他的手指筋和血管都有損傷。

就醫後，12月11日上午，醫院緊急為他動手術，醫院的診斷書上寫着：「其右手多處損傷，右手第三四掌骨骨折伴骨缺損，傷情嚴重」。事後，王姓外賣員的電動車還停在原地，右側後照鏡已經破損，地上到處都是血跡。