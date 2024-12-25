重慶大媽賣車反悔大鬧車行　賴死車上吃喝拉撒90小時

重慶一名大媽疑因家庭糾紛，剛賣車就反悔，要求退車不成竟「住進車內」，吃喝拉撒睡全在車裏解決，時間長達90小時，逼得二手車商最終退讓，解除此前賣車合約。

據《封面新聞》報道，夏先生在重慶南岸區從事二手車交易已有11年，12月16日，易女士與其林姓丈夫上門出售一輛長安越野車。雙方協商後，夏先生決定以4.05萬人民幣收購。

把車輛的擋風玻璃砸壞

不料雙方簽完二手車買賣合同，夏先生才得知易女丈夫已經先一步把車抵押給第三方公司，換得1.5萬人民幣借款。遂又與夫妻倆再度協商，最後確定的支付方式是，夏先生先向易女支付2.55萬人民幣，再將剩下的1.5萬人民幣支付給第三方公司。

原以為這筆交易就此告一段落，可萬萬沒想到，「鬧劇」才要開始。12月19日晚間，易女帶着警員來到車行要求退車未果，竟強行住進車裏，原來易女要求夏先生退車，但只願意退2.55萬人民幣，拒絕支付已交給第三方公司的1.5萬人民幣，並稱：「這15,000元是我丈夫找押車公司借的，跟我沒有關係，要還也應該找他（我老公）或者第三方。」

夏先生無奈向記者表示，易女從19日晚上到23日中午，一直待在車上，前後差不多90個小時：「她吃喝拉撒都在車上，我還給她點了外賣，準備了熱水和被子，可是她一直拒絕溝通。」雙方交涉過程中，甚至還把車輛的擋風玻璃砸壞。