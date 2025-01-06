遭到驚嚇的大貓熊出現緊迫反應。（圖／翻攝自微博）

內地重慶動物園的大貓熊蘭香5日突遭一名遊客投擲膠樽，受到驚嚇的牠一度嚇到抱緊頭部。據悉，涉事男子事後遭其他遊客怒斥，竟主動報警稱遭到圍攻，目前已被當地警方帶走調查。

重慶大熊貓被擲膠樽嚇到跌竹抱頭 男子捱罵反報警稱被圍攻（圖／翻攝自微博）

網傳影片顯示，大熊貓蘭香原本正舒服地躺在一堆竹子上享受美食，該男子突然將一個600毫升裝的可樂寶特瓶丟到牠頭上，遭到驚嚇的蘭香瞬間放下竹子，出現緊迫反應抱住自己的頭部。肇事男子氣焰十分囂張，遭到其他遊客指責竟反嗆：「我喊熊貓喝可樂有錯嗎？」引來眾人怒斥：「有錯！」

男子遭斥責後不知悔改還主動報警

據內地媒體「搜狐千里眼」6日報道，有目擊者稱該男子在遭到遊客斥責後不知悔改，還主動報警稱遭到他人圍攻，警察趕到後將其帶走。

對此，重慶動物園工作人員6日回應稱，涉事男子已被當地警方帶走調查，並表示動物園現場有禁止遊客投擲雜物的警示牌，日常也有安保人員巡查，事發後動物管理員第一時間將蘭香抱回安全區域。

這一新聞令內地網友十分憤怒和心疼，紛紛在留言區表示：「這可是國寶啊！」「他還有臉報警！」「蘭香抱頭那裡真的委屈死了。」「太過分了。」「建議所有景區都禁止他入內。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章