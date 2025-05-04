重慶女手機自動連酒店WiFi 男友懷疑出軌提分手 真相曝光

李女向媒體求助稱因住酒店手機自動連WiFi被分手。（圖／翻攝大河報）

重慶一名女子日前向媒體求助，稱因為與男友入住酒店時，手機自動連上WiFi，遭男方懷疑出軌開房提出分手。經求證，原來女子曾在另一家酒店工作，WIFI名、密碼皆恰好與入住酒店相同導致誤會。

《大河報》報道，李小姐向記者表示，和男友前往酒店前台辦理入住時，因未攜帶身份證，於是拿出手機想使用電子證件，沒想到，手機自動連上該酒店的WiFi，此一小事全被男友看在眼裡，懷疑她曾在此開房，認為「普通人不會獨自入住酒店」，向她提出分手。