重慶寺廟供奉「日本邪神」被斥文化入侵　廟方無奈：別人拿來的

去年南京玄奘寺被爆供奉南京大屠殺日本戰犯牌位，引發大陸社會公憤，不料近日又有遊客在重慶一寺廟發現「日本邪神」，當下痛批是文化入侵要求燒毀，相關新聞引發熱議，廟方無奈表示，該像是別人拿到這裡的，當天已處理完畢。

「日本邪神」佇立觀音像

網傳影片中，該尊「日本邪神」身披黑白盔甲，帶日本江戶時期特色帽子，其佇立擺放在觀音像旁。遊客當場怒斥廟方，「馬上我就去告你們，我跟民宗局告你們」、「這文化入侵的，拿去火燒了」。面對遊客的指責，一名頭戴草帽的工作人員，隨即將其從神案上拿了出來，並且拿去外面準備燒掉，從鏡頭上能夠明顯的看到老人臉上尷尬的苦笑，一副「我哪知道」的神情。

據《頂端新聞》報道，記者9日從重慶市民族宗教事務委員會相關工作人員處獲悉，上述事件雖然發生在重慶市豐都縣，但是並非網傳的正規寺廟，「它就是一個民間自發組織的信仰供奉點，那個神像擺放人是一個當地的農民」。該民族宗教事務委員會表示，在5日獲知這個事情時，已經對涉事人員及場所進行處理，目前場所已經關閉，神像也於當日進行了銷毀。相關資料顯示，重慶市豐都縣廟嘴，舊稱翠雲廊，位於豐都縣城長江南岸的豐都長江大橋北端約300公尺處，此處現存有一座比較古老的寺廟，因建築規模較小，房屋破舊，因而常常被人們忽略。

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