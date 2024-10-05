重慶機場登機口驚見大媽開喇叭跳廣場舞　職員嘆無可奈何

大媽熱衷廣場舞，不只高速公路上塞車能跳，就連搭飛機等航班也照樣「跳起來」，4日在重慶江北機場，多名大媽趁候機舒展筋骨，打開音響大跳廣場舞，引起側目，就連航警前往勸說也無法制止。

旅客圍觀拍照

網傳影片中，在登機口前休息區，一群大媽正跟隨音樂節奏，搖頭晃腦、手舞足蹈，人數約莫8、9人之多，眾人圍成一圈，興致勃勃跳起廣場舞，最令人不解的是，這群人竟還隨身攜帶音響喇叭。

由於音量不小，引發不少旅客圍觀甚至拿起手機拍照，機場負責治安巡邏的工作人員聞訊前來，與其中一名大媽溝通，希望能結束跳舞活動，避免打擾到其他民眾休息，但似乎起不到作用，大媽們繼續「歌照放、舞照跳」。