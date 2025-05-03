重慶流浪貓跌落火鍋濺傷9人　遇善心店主喜獲治療收養

重慶市渝中區一家火鍋店2日發生罕見意外，一隻野貓從約三層樓高處墜落，直接掉入露天區的火鍋中，導致9名顧客遭到燙傷。店家不僅承擔所有醫療費用，更決定收養這隻「闖禍」的野貓，展現人性關懷。

「劇痛之下整個人都懵了」

據《深港在線》報道，事發於晚餐時段，露天用餐區座無虛席。一聲悶響打破了熱鬧的氣氛，一隻野貓從高處墜落，正好掉進沸騰的鴛鴦鍋中。滾燙的湯汁瞬間四濺，波及方圓3米內的兩桌顧客。

一名受傷顧客回憶：「當時正和朋友聊天，突然感覺有東西砸進鍋裏，接著熱湯就濺到身上，劇痛之下整個人都懵了。」經醫院診斷，9名傷者均為淺二度燙傷，主要集中在手臂、腿部等暴露部位。