重慶流浪貓跌落火鍋濺傷9人　遇善心店主喜獲治療收養

重慶市渝中區一家火鍋店2日發生罕見意外，一隻野貓從約三層樓高處墜落，直接掉入露天區的火鍋中，導致9名顧客遭到燙傷。店家不僅承擔所有醫療費用，更決定收養這隻「闖禍」的野貓，展現人性關懷。
「劇痛之下整個人都懵了」
據《深港在線》報道，事發於晚餐時段，露天用餐區座無虛席。一聲悶響打破了熱鬧的氣氛，一隻野貓從高處墜落，正好掉進沸騰的鴛鴦鍋中。滾燙的湯汁瞬間四濺，波及方圓3米內的兩桌顧客。
一名受傷顧客回憶：「當時正和朋友聊天，突然感覺有東西砸進鍋裏，接著熱湯就濺到身上，劇痛之下整個人都懵了。」經醫院診斷，9名傷者均為淺二度燙傷，主要集中在手臂、腿部等暴露部位。
墊付1.3萬元人民幣
店主楊女士在事故發生後，立即啟動應急預案，除了報警、叫救護車外，還安排員工陪同傷者就醫。她當場宣布當晚所有顧客免單，並承諾全額承擔受傷顧客的後續治療費用。據了解，楊女士已墊付1.3萬元人民幣（約1.39萬港元）賠償金，包含醫療費、誤工費及精神損失費。
對於這隻「肇事」的野貓，店家同樣給予人道關懷。野貓被救出時全身多處皮毛脱落，部分皮膚潰爛，經寵物醫院診斷為三度燒傷。楊女士不僅支付了3,000餘元人民幣（約3,197港元）治療費，還為牠取名「51」，寓意「五一假期相遇」。楊女士表示：「雖然牠闖了禍，但也是條生命。如果一周內無人認領，我們會正式收養牠。」
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