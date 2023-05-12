重慶父受女友唆擺殺親生骨肉　「15樓掉下小姊弟」二審維持死刑

記者李宗芳／綜合報道
2020年11月2日，重慶一名狠父為了續弦再娶，竟與女友合謀將2名年幼子女，從15樓高層扔下，致2姊弟不治，事後還佯稱去做核酸檢測不在家，兩小孩是意外墮樓，11日上午二審宣判，維持一審死刑原判。
據《紅星新聞》報道，重慶市高級人民法院認為，張波與其女友葉誠塵均已構成故意殺人罪。張波執行殺人計劃，葉誠塵則更為積極，指使殺害兩名幼童，擬定殺人方式，以及催促逼迫張波殺人，二人在共同犯罪中地位和作用相當，均係主犯。二審裁定駁回上訴，維持一審對張波、葉誠塵死刑的原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。
張男冷血將其一對稚齡兒女扔下樓殺害，還佯稱是意外墜樓。（圖／翻攝紅星新聞）
張男殺人後在樓下假裝傷心難過。（圖／翻攝紅星新聞）
佯稱去了做核酸檢測
兩名被害幼童的外婆曹女士在二審宣判後表示，二審公開開庭時，葉誠塵庭上一直沒有發言，給被害人家屬的感覺是態度十分傲慢，而張波在庭上還想給自己辯護：「他們為了自己，觸犯法律肯定應該受到制裁。但是兩個孩子回不來了，這會對我們的餘生造成永遠無法癒合的痛」。
回顧該宗案件，2020年11月2日重慶南岸區驚傳兩名幼童從15樓高層墮下身亡，當時他們的父親還在現場痛哭，聲稱是因大人去做核酸檢測，兩小孩意外墜樓。經警方調查，孩子父親及其女友涉嫌故意殺人，數日後被拘捕。重慶市人民檢察院第五分院指控稱，墮樓兩幼童是被親生父親張波和女友葉誠塵共謀殺害。
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