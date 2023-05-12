重慶父受女友唆擺殺親生骨肉　「15樓掉下小姊弟」二審維持死刑

記者李宗芳／綜合報道

2020年11月2日，重慶一名狠父為了續弦再娶，竟與女友合謀將2名年幼子女，從15樓高層扔下，致2姊弟不治，事後還佯稱去做核酸檢測不在家，兩小孩是意外墮樓，11日上午二審宣判，維持一審死刑原判。

據《紅星新聞》報道，重慶市高級人民法院認為，張波與其女友葉誠塵均已構成故意殺人罪。張波執行殺人計劃，葉誠塵則更為積極，指使殺害兩名幼童，擬定殺人方式，以及催促逼迫張波殺人，二人在共同犯罪中地位和作用相當，均係主犯。二審裁定駁回上訴，維持一審對張波、葉誠塵死刑的原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

張男冷血將其一對稚齡兒女扔下樓殺害，還佯稱是意外墜樓。（圖／翻攝紅星新聞）

張男殺人後在樓下假裝傷心難過。（圖／翻攝紅星新聞）