重慶男不滿花草受損　將高空作業工人安全繩斬成3截(有片)

中國重慶有名工人在施工時損壞了一些鄰居的花草，豈料對方竟直接用鏟子將安全繩的副繩劈成3截，慶幸當時有職員在樓頂看守及時阻攔，事件中無人傷亡。事件最終由民警對雙方進行法制教育、賠償，雙方主動達成和解。

根據《天津廣播》等內地媒體報道，事發於上周六(6月30日) 下午2時許，渝中區大坪一小區樓高32層的大廈安排工人維修外墻，架裝高空施工安全繩時，損壞了一名56歲業主在高層屋頂搭建的花園瓷磚、庭院燈。該業主竟直接用鏟子將安全繩的副繩砍成3截，當時旁邊有4名工人半空掛著在作業，慶幸當時有安全員在樓頂看守及時阻攔，且工人作業現場是雙繩作業，未有人員因此受傷。重慶市公安局渝中區分局周一(1日)通報，民警接報警後趕到現場處置，對雙方進行了法制教育。該業主認識到自己行為的錯誤，向施工方進行了賠償，雙方主動達成和解。