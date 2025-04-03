重慶男除襪後習慣嗅一嗅　肺部遭真菌感染　兩眼充血咳不停

內地一名男子日前因為不斷咳嗽，吃止咳藥後咳嗽不但沒減輕，還兩眼充血，因此到醫院看診。詎料經過醫生問診後，發現他因為有聞穿過的襪子的習慣，導致他肺部感染，才會出現這樣的情況。

綜合《健康時報》等內地媒體周二(2日)報道，重慶一名男子日前因為不斷咳嗽，服用止咳藥後咳嗽不但沒減輕，還兩眼充血，就到當地陸軍軍醫大學西南醫院求醫。經過醫生進行CT、核磁等檢查後，發現男子右下肺出現斑塊影，並有空洞形成，確診由曲霉菌感染導致的肺部真菌病。經過醫生問診後亦發現，男子還有一個習慣，就是每天脫掉襪子後，都會習慣性聞一下。