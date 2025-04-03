重慶男除襪後習慣嗅一嗅　肺部遭真菌感染　兩眼充血咳不停

內地一名男子日前因為不斷咳嗽，吃止咳藥後咳嗽不但沒減輕，還兩眼充血，因此到醫院看診。詎料經過醫生問診後，發現他因為有聞穿過的襪子的習慣，導致他肺部感染，才會出現這樣的情況。
綜合《健康時報》等內地媒體周二(2日)報道，重慶一名男子日前因為不斷咳嗽，服用止咳藥後咳嗽不但沒減輕，還兩眼充血，就到當地陸軍軍醫大學西南醫院求醫。經過醫生進行CT、核磁等檢查後，發現男子右下肺出現斑塊影，並有空洞形成，確診由曲霉菌感染導致的肺部真菌病。經過醫生問診後亦發現，男子還有一個習慣，就是每天脫掉襪子後，都會習慣性聞一下。
醫生：真菌可通過口腔或鼻腔進入下呼吸道
醫生對男子的襪子進行了化驗，果真在上面發現了曲霉菌，而就是每天聞襪子的習慣，才會導致他的肺部感染。最終男子接受了藥物、霧化等治療，症狀明顯好轉，目前已出院。呼吸內科副主任羅虎解釋：「穿過的襪子上主要殘留有汗液、鹽分、尿素等，長時間穿鞋形成密閉、潮濕、溫暖的空間，容易滋生真菌。如果去聞、猛吸附著了真菌的襪子，真菌就可能通過口腔、鼻腔進入下呼吸道。如果機體免疫功能低下，就有可能引發真菌性肺炎等疾病。」建議大家日常生活中要保持良好的生活習慣，定期對衣物消毒。