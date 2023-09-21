重慶職校17歲女生美容店實習 被要求為男客洗澡按摩「保養前列腺」

內媒《澎湃新聞》報道，重慶職校一名17歲女生控訴稱，自己被學校安排的實習工作內容，居然是在美容店裡為男賓洗澡及按摩，「對生殖器周圍的三角區進行前列腺保養」，女生父母及後報警。美容店則否認指控，更準備反控女生誣告。目前當地公安已介入調查。

17歲女生王糖霏（化名）是重慶開州區職教中心美容美髮學系2021級學生，第三年需到校外單位進行專業實習，由7月1日開始到永琪護膚造型湖津支路店工作，雖然合約列明實習單位不得安排或要求實習學生對異性進行身體護理，惟她竟被安排為男顧客按摩，後來還需為男顧客洗澡、按摩生殖器三角區進行「前列腺保養」，她及後向班主任反映後也不了了之，由於擔心影響到畢業，她後來就沒再繼續反映。

男顧客全裸 「不用洗生殖器但有時碰到」

「洗澡時，男顧客都是赤裸的，但我不用給他們洗生殖器。按摩的時候，顧客穿一次性內褲，要按屁股和生殖器周圍的三角區進行前列腺保養。」王說，按摩過程中有時會碰到男顧客的生殖器，讓她非常難以接受。