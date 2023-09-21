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中國
2023-09-21 14:15:23

重慶職校17歲女生美容店實習 被要求為男客洗澡按摩「保養前列腺」

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永琪護膚造型湖津支路門市(網上圖片)

永琪護膚造型湖津支路門市(網上圖片)

內媒《澎湃新聞》報道，重慶職校一名17歲女生控訴稱，自己被學校安排的實習工作內容，居然是在美容店裡為男賓洗澡及按摩，「對生殖器周圍的三角區進行前列腺保養」，女生父母及後報警。美容店則否認指控，更準備反控女生誣告。目前當地公安已介入調查。

17歲女生王糖霏（化名）是重慶開州區職教中心美容美髮學系2021級學生，第三年需到校外單位進行專業實習，由7月1日開始到永琪護膚造型湖津支路店工作，雖然合約列明實習單位不得安排或要求實習學生對異性進行身體護理，惟她竟被安排為男顧客按摩，後來還需為男顧客洗澡、按摩生殖器三角區進行「前列腺保養」，她及後向班主任反映後也不了了之，由於擔心影響到畢業，她後來就沒再繼續反映。

男顧客全裸 「不用洗生殖器但有時碰到」 

「洗澡時，男顧客都是赤裸的，但我不用給他們洗生殖器。按摩的時候，顧客穿一次性內褲，要按屁股和生殖器周圍的三角區進行前列腺保養。」王說，按摩過程中有時會碰到男顧客的生殖器，讓她非常難以接受。

涉事的永琪護膚造型湖津支路門市(網上圖片) 接待顧客按摩的房間位於永琪護膚造型湖津支路門市三樓，工程菜單中有泡澡，但楊經理稱從來沒有泡過澡。(網上圖片) 7月15日，王糖霏向班主任李老師反映門市安排他們接待男顧客事宜，並要做私密部位。李老師回覆「男客人私密部位不可以」。(網上圖片) 王糖霏與門市楊經理的微信聊天記錄顯示，王糖霏曾在門市為男顧客洗澡。但楊經理否認門市有泡澡的項目。(網上圖片) 公安稱涉事的永琪湖津支路門市有管理不規範，未依洗浴場所管理等問題。(網上圖片)

父母得知大驚報警 店方否認指控反稱誣告

直至9月，父母發現女兒異樣，得知工作詳情後大為震驚，決定報警，涉事的門市負責人則強調沒提供不正規服務，「王同學所做的事是她自願的，因為房內沒有監控，也不知是否屬實，所作所為是她個人的事情。」門市已聘請了律師，準備起訴王糖霏對門市的誣告。

重慶市公安局及後指涉事門市存在管理不規範，未依洗浴場所管理等問題，正進行進一步調查。

王糖霏的班主任指王沒有向他反映此事。但王提供的聊天記錄顯示，她7月15日晚間就已向老師反映。開州區職教中心表示，因為學生家長已報案，待調查結果出來後，他們將根據調查情況對此事進行處理。

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