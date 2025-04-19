重慶貨車「甩轆」飛滾一公里　服務區路人慘遭砸死

重慶高速公路發生恐怖意外！一輛貨車行進間輪胎脫落，閉路電視拍到這顆大輪胎沿着公路一路滾，還滾到休息區內，砸死一名女性來。

據《極目新聞》等內媒綜合報道，4月18日，一則「輪胎飛進高速公路服務區撞死路人」的監視器影片在網上瘋傳，引發關注。

屬高速公路管轄區域

影片當中，一顆脫落的大輪胎在高速公路上高速狂奔，隨後滾入服務區內，撞上了服務區一名行人。有網傳聊天截圖指出，是貨車跑掉了一個輪胎，輪胎跑進重慶的永川服務區後撞死了人。

據悉，此事發生於4月10日，造成銀昆高速的重慶永川服務區內一人死亡，該區域屬高速公路管轄區域。

有網友稱輪胎在高速公路上滾了一公里。對此，永川服務區工作人員證實，的確發生輪胎砸死人事件，警方目前正在調查，「不清楚這個輪胎滾了有多遠」。