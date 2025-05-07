重慶野貓意外墜入麻辣火鍋濺傷9人　最終傷情惡化不治離世

中國重慶日前發生一隻野貓，從高處墜落跌入麻辣火鍋當中的意外，當時造成九名顧客受傷。好心店家本來表示，等貓咪好了會收留牠，讓牠在店裡打工當保安。但如今卻傳來不幸的消息，這隻貓咪因傷情惡化，宣告不治。

5月2日晚間，重慶市九龍坡區一家火鍋店外，一隻貓從天而降意外掉進露天座位的滾燙麻辣火鍋當中，有9名客人被熱湯燙傷。事發後，店家積極賠付客人損失幾萬元人民幣，還將肇事的貓咪送往寵物醫院醫治，受到網民點讚。

據《極目新聞》報道，5月6日，重慶瑞派名望動物醫院表示，日前受到關注的「從天而降」掉入火鍋的貓咪「五一」因病情惡化，當天早上失去生命體徵死亡。

火鍋店合夥人：貓咪治好以後讓牠在店裡「 打工還債 」

火鍋店合夥人鐘先生先前曾表示，等待貓咪好了以後，會讓牠在店裡「打工」當保安，賠償損失。對於火鍋店的擔當，網友們紛紛點讚，還有不少網友表示要去店裡打卡。

貓咪被找到後，送到了重慶瑞派名望動物醫院，該醫院也表示將全額負責貓咪的治療費用。據悉，貓咪當時傷勢為四肢燙傷並伴隨骨折、破皮。

但5月6日，不幸消息傳來。寵物醫院工作人員表示，貓咪「五一」當天淩晨病情惡化，搶救了兩個多小時，但牠還是失去了生命體徵。

消息一出，許多網友惋惜難過。紛紛留言表示「說好的治好了『打工還債』呢？（哭臉）」、「唉！生命都是脆弱的」、「去喵星也要幸福喔」、「天吶！」

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