重慶餐廳10人聚會9人走先　最後一人拒找數：俾錢就係水魚

重慶一間餐館發生離譜「食飯唔俾錢」事件。有10名顧客用餐消費1,262元人民幣（約1,392港元），最後9個人「開溜」僅剩一名張姓男子，他卻表示沒錢。儘管張男當場寫下保證書承諾隔日付款，事後卻拒絕履行，讓餐館氣得向法院提起訴訟要求支付餐費。

寫下隔日轉帳的承諾

根據《極目新聞》、《重慶電視台》等內媒，餐館老闆鄭先生表示，這群顧客吃到深夜，一桌客人只剩下張男，張男聲稱沒錢付餐費，希望加個聯繫方式隔日轉帳。餐館未同意並報警處理，張男在警方調解下寫下隔日轉帳的承諾，但店家找他要錢時卻遭拒。