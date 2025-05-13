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中國
2025-05-13 17:20:11

重慶「吞火車」成打卡點外媒也關注 民眾排排站江邊擘大口(有片)

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重慶「吞火車」成打卡點外媒也關注 民眾排排站江邊擘大口(有片)

重慶「吞火車」成打卡點外媒也關注。(互聯網)

重慶江北區的江邊最近數月成為打卡點，可見民眾排排站擘大口拍照，連英國廣播公司(BBC)也報道。片段可見江邊對岸有高架火車軌，當列駛過時在錯覺下，人們擘大口就像慢慢吞掉了一整列火車。

中國外交部發言人毛寧也有推介此打卡點，曾於2月22日在社交網上分享遊客「吃單軌」的視頻，向全球遊客推薦重慶這道「舌尖上的硬菜」。對此，重慶網友表示，「單軌美食」不僅火向全國，也走向了國際。單軌，隨即榮登「重慶硬菜榜」第一名。

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重慶旅遊｜重慶另類美食「吃長江索道」

除了「吃單軌」，重慶這種另類美食還有「吃長江索道」。上游新聞早前報道，「吃長江索道」已開始流行，有遊客在網路上分享了自己「吃」長江索道的影片。他們利用錯位視角，一口「生吞」了移動的索道車廂。對此有網友調侃：「不蘸油碟就吃？能不能尊重一下當地文化呢。」報道又指，也有民眾在重慶江北機場「吃飛機」。在評論區，眾多網民表示，要去「吃」飛機、火車，飛機、火車，榮膺「重慶硬菜榜單」第三名。

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當地旅遊顧問稱，有了「吃單軌」這樣一個啟示，遊客就會效仿、引申，「吃」長江索道、飛機、火車等都是延展性的創意體驗，而重慶立體動感的空間充分地提供了這種互動場景。另外，這種互動影片在網路空間的傳播以及媒體對這種現象的關注與解讀，進一步加深了重慶『8D魔幻都市』特色的認知。

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