重慶「吞火車」成打卡點外媒也關注 民眾排排站江邊擘大口(有片)

重慶江北區的江邊最近數月成為打卡點，可見民眾排排站擘大口拍照，連英國廣播公司(BBC)也報道。片段可見江邊對岸有高架火車軌，當列駛過時在錯覺下，人們擘大口就像慢慢吞掉了一整列火車。

中國外交部發言人毛寧也有推介此打卡點，曾於2月22日在社交網上分享遊客「吃單軌」的視頻，向全球遊客推薦重慶這道「舌尖上的硬菜」。對此，重慶網友表示，「單軌美食」不僅火向全國，也走向了國際。單軌，隨即榮登「重慶硬菜榜」第一名。