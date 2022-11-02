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中國
2022-11-02 17:05:53

重慶「空中廁所」懸空幾百米懸崖上 網民：太刺激，不敢去

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重慶空中廁所從懸崖邊伸出。(互聯網) 重慶空中廁所懸空於數百米懸崖上。(互聯網) 重慶空中廁所外牆是鏡面。(互聯網) 重慶空中廁所洗手盆上面是透明玻璃，使用者可飩覽周邊景色。(互聯網) 重慶空中廁所沒有天花，抬頭就是藍天。(互聯網) 重慶空中廁所有2個廁格，裡面是踎廁。(互聯網)

別人的廁所總是不會令人失望！重慶有遊客近日發現，當地某個景點興建了一座真正的「空中廁所」。 要使用這個廁所，還甚有儀式感——先走過一條懸空於數百米懸崖上的「天橋」，再踏進天橋盡頭的廁所，透過洗手盆上方的透明玻璃飽覽周邊景色後，從兩個廁格之中挑選一格「心水」，走進去隨心使用。廁所沒有天花，抬頭就可以望見藍天，感覺悠閒寫意。廁所外牆更全為鏡面，照鏡、自拍都相當方便。

網民：生怕遊客尿不出來

有遊客表示，這座空中廁所的確令人有一種身在空中的感覺，「腳下又是幾百米的懸崖，感覺新鮮又刺激」。有網民就揶揄，「走這一趟不想尿的也憋不住了」、「生怕遊客尿不出來」、「專治尿不淨」。還有網民直言，「這也太刺激了，看著有點恐高」、「如果是我的話，我可不敢上」、「要是有個無人機剛好從頭上飛過……」、「沒有人敢進去用吧」。有網民更叫朋友去體驗，稱「你敢去拉一次屎，我給你兩百零花錢」。

至於空中廁所的位置，有重慶網民認為，「不是美心(紅酒小鎮)就是奧陶紀，用腳趾頭都想得到」、「紅酒小鎮又一創意廁所」。近年紅酒小鎮有不少廁所成為熱門話題，早前就有「鞦韆廁所」、「魚缸廁所」、「天橋廁所」、「登基廁所」等，紅酒小鎮曾就特色廁所表示，希望在方便遊客的同時，遊客也透過趣味體驗了解廁所文化、廁所革命。
 

重慶紅酒小鎮內的鞦韆廁所。(互聯網) 重慶紅酒小鎮內的魚缸廁所。(互聯網) 重慶紅酒小鎮內的天橋廁所。(互聯網) 重慶紅酒小鎮內的登基廁所。(互聯網) 重慶紅酒小鎮內的登基廁所，有5級樓梯。(互聯網)
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