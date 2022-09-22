重申和平統一一國兩制 中央台辦：突破紅線將採斷然措施

中共二十大前夕，中共中央宣傳部連日舉行「中國這十年」系列記者會，介紹十八大以來各項重要措施的實踐與成效，至昨日由中央台辦介紹對台工作及兩岸關係發展情況。中央台辦指，過去10年反獨促統大勢不斷增強，有效震懾並挫敗台獨分裂行徑，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，強調「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」，重申台獨勢力企圖「以武拒統」、「倚外謀獨」，只會加快自身滅亡。

兩岸關係持續緊張，台海局勢一觸即發，中共中央台灣工作辦公室(中央台辦)昨重申，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，亦是實現國家統一的最佳方式，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但若果台獨分裂勢力或外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

事實證明堅持九二共識反對台獨 保障台海和平

中央台辦又強調，兩岸關係發展事實反覆證明，堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，兩岸關係方能和平穩定發展，兩岸同胞方能受益，台海和平穩定方有保障；若動搖甚至圖謀拋棄這個基礎，兩岸關係必然受損、陷入動盪，兩岸同胞利益也將受損。

中央台辦承諾，兩岸和平統一後，「台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度」，台灣同胞可在和平安寧狀態下生活和工作，且在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，而「所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將在台灣真正當家作主，參與祖國建設，盡享發展紅利」。

中央台辦並重申，一國兩制是為解決兩岸社會制度和意識形態不同而提出的最具包容性的方案，「是和平的方案，民主的方案，善意的方案，共贏的方案」，按照一國兩制實現兩岸和平統一，將為台灣經濟社會發展及廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

冀港澳同胞為實現祖國和平統一再立新功

中央台辦同時指出，實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福，冀廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，亦冀港澳同胞和海外僑胞為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一再立新功，並冀國際社會恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。