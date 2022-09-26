重申國家主權領土從未分割 王毅：兩岸統一 台海方會和平

台海局勢持續緊張，中國國務委員兼外長王毅(圖)在聯合國大會上重申，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，中國國家主權和領土完整從未分割，中國願繼續以最大誠意、最大努力實現兩岸和平統一，而實現兩岸和平統一的基礎是「依法堅決制止分裂」，強調「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平」。

王毅上周六在聯合國總部出席聯合國大會期間發表演講，指正是51年前在同一地點舉行的聯合國大會，以壓倒性票數通過決議，恢復中國在聯合國的合法席位，「將台灣當局代表從其非法佔據的席位上驅逐出去」，從政治、法律及程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國及國際機構中的代表權問題，亦徹底封堵任何人和國家企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的任何空間。

王毅強調，大陸與台灣同屬一個中國的事實從未改變，而為達成兩岸和平統一，「必須以最堅定決心打擊台獨分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉」，警告「任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎」。

在台灣，外交部和陸委會堅持王毅所言與兩岸現狀不符，其中陸委會更強調，「台灣的未來由2,300萬台灣人民決定，絕不接受中共單方設定的政治前提及兩岸終局，更不會退縮屈服」。

另外，王毅就應對全球面臨的多重挑戰提出了六點主張，包括「要和平不要戰亂」，批評「動盪戰亂如同打開潘朵拉盒子，挑動代理人戰爭極易反噬自身，追求自身絕對安全必然損害全球戰略穩定。我們要堅持以和平方式處理分歧，以對話協商解決爭端」，又指「中國支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，當務之急是勸和促談」。

各地選出2296名中共二十大代表

王毅又提到，即將舉行的中共二十大，將秉持全體中國人民的意願，科學謀劃未來5年乃至更長時期國家發展的目標任務。中共二十大將於下月16日在北京召開，官媒新華社昨公布各地黨代表大會或會議選出的2,296名二十大代表名單，現屆政治局委員全部25人當選，包括習近平等7名常委。名單還需經二十大代表資格審查委會員確認。