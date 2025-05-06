野外燒烤卡式爐突爆炸　北京7人燙傷變「木乃伊」(有片)

北京近日有市民野外燒烤時，所利用的手提卡式石油氣爐突然爆炸，造成兩家人7人不同程度燙傷。事後傷者臉部紮上繃帶被包成「木乃伊」。(微博)

手提卡式石油氣爐若操作不當或設計不良，恐引發意外。北京近日有市民野外燒烤時，所利用的手提卡式石油氣爐突然爆炸，造成兩家人7人不同程度燙傷。事後傷者臉部紮上繃帶被包成「木乃伊」，照片引起廣泛關注。

陳先生與鄰居兩家人上周六（3日）趁五一假期郊遊，當準備燒烤時，剛購入1個月、僅用過2次的手提卡式石油氣爐突然爆炸，導致各人不同程度受傷，部分人被嚴重燙傷，需住院治療，「突然間炸了，那麼小的罐子沒多大，把我們7個人炸成這樣，不同程度的受傷，嚴重的人甚至已經住院」。當事人形容，爆炸發生前毫無徵兆，又料不到小小的石油氣罐，爆炸威力竟如此巨大，建議大家「盡量少用」。