野外燒烤卡式爐突爆炸　北京7人燙傷變「木乃伊」(有片)

手提卡式石油氣爐若操作不當或設計不良，恐引發意外。北京近日有市民野外燒烤時，所利用的手提卡式石油氣爐突然爆炸，造成兩家人7人不同程度燙傷。事後傷者臉部紮上繃帶被包成「木乃伊」，照片引起廣泛關注。
陳先生與鄰居兩家人上周六（3日）趁五一假期郊遊，當準備燒烤時，剛購入1個月、僅用過2次的手提卡式石油氣爐突然爆炸，導致各人不同程度受傷，部分人被嚴重燙傷，需住院治療，「突然間炸了，那麼小的罐子沒多大，把我們7個人炸成這樣，不同程度的受傷，嚴重的人甚至已經住院」。當事人形容，爆炸發生前毫無徵兆，又料不到小小的石油氣罐，爆炸威力竟如此巨大，建議大家「盡量少用」。
卡式爐是一種以瓶裝瓦斯為主要燃氣，用火直接加熱的非固定烹飪廚具。卡式爐有一個過壓保護裝置，當溫度過高造成壓力過大時，卡式爐就會通過彈簧帶動門扣，強制彈出燃氣瓶。
不過，作為一個機械固件，過壓保護裝置使用後有可能失效，因此要定期檢查卡式爐的過壓保護裝置能否正常使用，以免發生危險。卡式爐氣罐瓶身較薄，運輸途中可能會因擠壓碰撞而發生變形。使用氣罐前，一定要仔細檢查氣罐表面是否有破損，是否漏氣。嚴禁將罐體傾斜、倒置。使用卡式爐時要讓氣罐遠離熱源，否則熱量會通過鍋具傳遞至氣罐處，引起爆炸。
【有片】