熱門搜尋:
黃世澤 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 C919 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 區議會選舉2023 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-05 14:28:00

野生獼猴B嬉戲誤墮獅子園被當食物　驚悚畫面曝光（有片）

分享：
野生獼猴B嬉戲誤墮獅子園被當食物，驚悚畫面曝光。(X)

野生獼猴B嬉戲誤墮獅子園被當食物，驚悚畫面曝光。(X)

台灣高雄的壽山動物園日前有野生獼猴失足掉落獅子園區，被母獅當場叼走啃吃，有遊客目擊事件並拍下過程，驚悚的畫面在網上曝光後，引發網民討論。壽山動物園就事件表示，會持續注意母獅的健康狀況，而獼猴具有學習能力，判斷這群野生獼猴未來會避開此區域活動。

綜合報道，壽山動物園內有許多野生獼猴，經常在樹林間嬉戲覓食，也會跟遊客搶食，近日有網民表示，她與家人於上周六（2日）下午約3時，去重新開張的壽山動物園參觀，獼猴還是一樣猖獗、欺負遊客，園方也特別廣播請遊客將食物收好，到獅子區時突然一陣騷動，走近一看發現有頭母獅叼著一隻獼猴B。相信那隻獼猴B在附近嬉玩，卻不慎失足掉進非洲獅的園區，當場被母獅叼走，並在遊客面前開餐。

園方料獼猴B未具足夠經驗應變能力。(YouTube) 獼猴B當場被母獅叼走，並在遊客面前開餐。(YouTube)

園方料獼猴B未具足夠經驗應變能力

園方就事件表示，當日保安獲報後已立即通報保育員進行處理，保育員到場時，獼猴已經被母獅吃落肚，涉事母獅為15歲的非洲獅「小乖」，保育員觀察後，相信小乖對於其他野生個體無立即危害，於下午440分順利將牠引入獸舍，園區獸醫將持續關注小乖的健康狀況。園方又指，這是壽山動物園開園以來，首次有野生動物被園內動物獵食的事件，園區內種有樹木，幼年野生獼猴會跟隨母猴及猴群學習生活技能及保護安全，相信闖入獅區的幼年野生獼猴，因尚未具備足夠的經驗及應變能力，無法在第一時間脫逃。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受