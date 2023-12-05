野生獼猴B嬉戲誤墮獅子園被當食物　驚悚畫面曝光（有片）

台灣高雄的壽山動物園日前有野生獼猴失足掉落獅子園區，被母獅當場叼走啃吃，有遊客目擊事件並拍下過程，驚悚的畫面在網上曝光後，引發網民討論。壽山動物園就事件表示，會持續注意母獅的健康狀況，而獼猴具有學習能力，判斷這群野生獼猴未來會避開此區域活動。

綜合報道，壽山動物園內有許多野生獼猴，經常在樹林間嬉戲覓食，也會跟遊客搶食，近日有網民表示，她與家人於上周六（2日）下午約3時，去重新開張的壽山動物園參觀，獼猴還是一樣猖獗、欺負遊客，園方也特別廣播請遊客將食物收好，到獅子區時突然一陣騷動，走近一看發現有頭母獅叼著一隻獼猴B。相信那隻獼猴B在附近嬉玩，卻不慎失足掉進非洲獅的園區，當場被母獅叼走，並在遊客面前開餐。