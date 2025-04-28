野豬衝入江蘇電視台 避開保安最終仍被活捉（有片）

野豬衝入江蘇電視台 避開保安最終仍被活捉。（微博截圖）

「一頭野豬衝進本台」！江蘇電視台昨日驚傳有野豬闖入，電視台隨即發布相關消息與影片引發熱議，野豬機敏躲過保安攔截後自行逃出，最終在大街上被活捉，當地園林局推測極有可能來自紫金山。 網傳多段影片顯示，野豬從正門門縫竄進電視台，大門保安攔截不果。隨後野豬躲到綠化帶中，消防員接報後趕到抓捕，怎料野豬又趁亂跑到電視台一旁丹鳳街上，相關影片引發大量網友轉發和討論。

綜合《極目新聞》、《上觀新聞》等報道，事件發生在4月27日下午，江蘇電視台在所屬社交平台官方帳號發佈影片稱「江蘇台報道，野豬進入江蘇台」，當天傍晚，電視台再次發佈消息稱，稱野豬已被抓到，將被送往南京紅山動物園。 野豬會被送往動物園 紅山森林動物園工作人員表示，他們的確接到了市區有野豬需要救助的消息，救助中心的工作人員已前往處理，會將野豬帶到動物園，在救助中心的籠舍養起來。工作人員介紹，南京市區的野豬的確數量比較多。