野豬闖吉林超市撞爆玻璃兼傷七旬婦　店內一片狼藉

在吉林省通化市柳河縣，一頭野豬於10月31日闖入當地一家超市，導致一名老婦受傷。據報道，這野豬原本是在附近的粟米田中覓食，當被發現後驚慌失措地衝入超級市場，並撞破了玻璃，最終在逃跑過程中撞傷了一名正在購物的老婦人。
網傳影片顯示，一隻黑色野豬先後撞破透明塑膠布和玻璃進入了一家超市。過程中，野豬的鼻子還被玻璃所傷而流血。牠還站在高處與影片拍攝者四目相對，超市店內被橫衝直撞的野豬搞得一片狼藉。
粟米田竄出
據《極目新聞》報道，此事發生於10月31日上午發生在吉林通化柳河縣孤山子鎮龍興村。當天早上8時許，一頭野豬從粟米田裡竄出，隨後撞破了村內一家超市的玻璃，後續逃跑時傷到了一名老人。當地村幹部證實，受傷老婦人70多歲，目前在醫院住院治療中。
有目擊者告訴《解碼新聞》，這頭野豬體重約100-150公斤，因村子離山較近，近期正值收粟米時節，可能驚擾到了野豬，導致野豬「亂入」。
事發後，當地政府及林業局迅速介入調查。柳河縣孤山子鎮人民政府的工作人員表示，當地從未發生過類似的野豬傷人事件，林業局的相關人員則指出，隨著生態環境的修復，野豬的數量有所增加，雖然野豬並不屬於保護動物，但村民在遇到野豬時應保持距離，並立即報警或通知相關部門，以避免危險。
根據相關報道，野豬分布在內地28個省份，數量已達200萬頭，其中有26個省份曾發生過野豬傷人事件。專家建議，在面對野豬時，應優先選擇躲避，並由專業人士處理相關問題。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章