野豬闖吉林超市撞爆玻璃兼傷七旬婦　店內一片狼藉

在吉林省通化市柳河縣，一頭野豬於10月31日闖入當地一家超市，導致一名老婦受傷。據報道，這野豬原本是在附近的粟米田中覓食，當被發現後驚慌失措地衝入超級市場，並撞破了玻璃，最終在逃跑過程中撞傷了一名正在購物的老婦人。

網傳影片顯示，一隻黑色野豬先後撞破透明塑膠布和玻璃進入了一家超市。 過程中，野豬的鼻子還被玻璃所傷而流血。牠還 站在高處與影片拍攝者四目相對，超市店內被橫衝直撞的野豬搞得一片狼藉。

粟米 田竄出