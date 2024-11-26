野豬闖民居 7旬婦被撞飛慘死 3隻狗嘗試救人不果

內地野豬傷人事件頻傳，陝西嵐皋縣一名7旬老婦人在家中，被一頭野豬闖入後瘋狂撕咬，最終失血過多當場死亡，閉路電視錄下恐怖全過程，看得人膽顫心驚。 閉路電視畫面顯示，11月24日上午9時57分，一頭野豬衝進民居後院，四處遊走，老婦聽到屋外聲響，遂到後院查看，她與野豬「四目相接」未及反應，就遭到野豬使勁猛撞，當場被撞飛。野豬進而不斷撕咬持續長達20秒鐘，直至老婦無力掙扎。影片中，院子裡出現三隻狗試圖上前救主，但完全不是野豬對手。

懷疑野豬被追捕時誤闖民居 知情人吳先生向《百姓關注》表示，老婦人已經離世，野豬體型算一般，不算太大，至於3隻狗是狩獵隊的，不是老婦人家中飼養，懷疑野豬可能是在被追捕過程，遭獵犬趕進民居中，目前當地公安正在調查。