金冬雁：Omicron專攻有免疫力人士 最終或人人都感染

內地放寬新冠防疫措施後，感染者日漸增多，「恐陽」、「幻陽」情緒湧現，「新陽」、「待陽」、「重陽」、「陽康」人士也焦慮、煩躁、忐忑不安。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁近日接受「鳳凰衛視」專訪時直言，最後可能每個人都會感染Omicron，只是時間遲早的問題，還指Omicron專找有新冠免疫力人士去攻擊。
金冬雁表示，早前與袁國勇教授及其他團隊一起研究，比較Delta和Omicron這兩種變種病毒，發現Omicron是在跟Delta「比併」，「專找有免疫力的人去攻擊」，因為Delta比起Omicron更能攻擊從未感染、從未打新冠疫苗的人，「你過去感染過了、你打過疫苗，就有一個免疫力在這」，Omicron於是要「躲避這個免疫力」並「改變自己」，結果改變到「複製能力差一些、致病性減弱一些」。至於Omicron未來走向，金冬雁認為只有兩種可能：愈來愈弱或保持穩定。
研究指患鼻敏感不易受感染
有網民翻出去年內地學者刊於國際學術期刊《The Journal of Allergy and Clinical Immunology：In Practice》的研究，指「過敏體質並患有特應性過敏疾病的人不容易感染」，例如鼻敏感。官媒《人民日報》旗下《健康時報》昨引述相關研究負責人、四川大學華西醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師趙宇指，該研究是基於以往的病毒株及英國生物樣本庫的數據來分析，結果表明鼻敏感人士受感染機率相對低，但不代表患鼻敏感一定不易受感染，而目前流行的Omicron是否也有這個規律，尚待研究，「但總體來看，我認為這個保護作用還是存在的」。
傳成都實行入境「2+3」 官方：未收到通知
另一邊廂，內地何時「通關」備受關注，多名從香港前往四川成都的網民近日在「小紅書」發文，稱當地已實行「2+3」入境檢疫，抵埗後只須繳2天隔離酒店費用，惟未提及之後情況。內地傳媒周二晚向成都雙流國際機場查詢，獲告知仍是「5+3」；成都防疫指揮部國際專班諮詢熱線亦指，未接到調整入境檢疫的通知，相信是相關酒店試行2天隔離。報道還引述多名近日入境的民眾指，雖然確實只須在酒店隔離2天，但離開時要簽承諾書，承諾回家完成「6天居家隔離」。
內地前日新增3,049宗本土確診，廣東佔最多有1,171宗，其次是北京544宗，重慶、上海分別有204及108宗。台灣方面，昨新增19,051宗本土確診、27宗死亡。