金冬雁：Omicron專攻有免疫力人士 最終或人人都感染

內地放寬新冠防疫措施後，感染者日漸增多，「恐陽」、「幻陽」情緒湧現，「新陽」、「待陽」、「重陽」、「陽康」人士也焦慮、煩躁、忐忑不安。香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁近日接受「鳳凰衛視」專訪時直言，最後可能每個人都會感染Omicron，只是時間遲早的問題，還指Omicron專找有新冠免疫力人士去攻擊。

金冬雁表示，早前與袁國勇教授及其他團隊一起研究，比較Delta和Omicron這兩種變種病毒，發現Omicron是在跟Delta「比併」，「專找有免疫力的人去攻擊」，因為Delta比起Omicron更能攻擊從未感染、從未打新冠疫苗的人，「你過去感染過了、你打過疫苗，就有一個免疫力在這」，Omicron於是要「躲避這個免疫力」並「改變自己」，結果改變到「複製能力差一些、致病性減弱一些」。至於Omicron未來走向，金冬雁認為只有兩種可能：愈來愈弱或保持穩定。