金毛犬攀枱10秒鯨吞餃子　飼主買下被舔碟以示歉意(有片)

內地湖南省長沙市一名女子帶著寵物犬到餐廳吃飯時，這隻狗狗趁主人離座拿取醬料時，攀到枱前在10秒之內將整碟餃子吃光。事後女子表示，為了不讓其他食客有衞生方面的疑慮，當下已將桌椅擦乾淨，並買下狗狗吃過的餐盤。
綜合《搜狐千里眼》等內地媒體報道，長沙市李女士於上月22日帶同2隻愛犬到餐廳用餐，她遵守規範將狗狗繫好牽繩，為了避免影響其他食客用餐，也選擇了餐廳的角落就坐，詎料做了萬全的準備，依然未能阻止調皮的狗狗搗蛋。李女士剛離開座位去拿取沾餃子的醬油時，其中的金毛犬猶如發現機不可失，立即攀上椅子將枱上的餃子逐一吞下，目睹的店員和食客也不禁笑了，當李女士發現趕回座位時，一切都太遲，狗狗幾乎已把一碟餃子吃光，前後不到10秒，令她當場哭笑不得。
網民：倘主人有這素質 會很期待在餐廳見小動物
有趣的畫面被其他食客拍下上載網上。李女士事後強調，當下已將桌椅擦乾淨，為了避免其他食客有食品衞生方面的疑慮，把被狗狗吃過的碟子也買下。女主人指出，當下也有馬上教訓狗狗，其他在場食客與老闆看到也覺得好笑，並表示小狗很可愛，慶幸沒人對此不滿。
網民紛紛大讚李女士的處理方式：「說實話，主人能做到這個素質，我吃甚麼都放心了」、「如果主人都是這個素質，我會很期待在餐廳遇見小動物」。也有網民幽默表示「下次去長沙得吃吃看這個餃子，看有多好吃」。