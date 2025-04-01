金毛犬攀枱10秒鯨吞餃子　飼主買下被舔碟以示歉意(有片)

內地湖南省長沙市一名女子帶著寵物犬到餐廳吃飯時，這隻狗狗趁主人離座拿取醬料時，攀到枱前在10秒之內將整碟餃子吃光。事後女子表示，為了不讓其他食客有衞生方面的疑慮，當下已將桌椅擦乾淨，並買下狗狗吃過的餐盤。

綜合《搜狐千里眼》等內地媒體報道，長沙市李女士於上月22日帶同2隻愛犬到餐廳用餐，她遵守規範將狗狗繫好牽繩，為了避免影響其他食客用餐，也選擇了餐廳的角落就坐，詎料做了萬全的準備，依然未能阻止調皮的狗狗搗蛋。李女士剛離開座位去拿取沾餃子的醬油時，其中的金毛犬猶如發現機不可失，立即攀上椅子將枱上的餃子逐一吞下，目睹的店員和食客也不禁笑了，當李女士發現趕回座位時，一切都太遲，狗狗幾乎已把一碟餃子吃光，前後不到10秒，令她當場哭笑不得。