金磚峰會｜一連3日在俄召開 習近平抵埗 將與普京會晤

金磚國家領導人第十六次會晤，周二起一連3日在俄羅斯喀山(Kazan)舉行，國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請出席，並在峰會上發表重要講話。習近平於當地時間周二中午乘專機抵埗，稍後將與普京會晤。今次是金磚國家擴員後首次峰會，出席的國家代表達36個，當中22個國家以最高級別出席，另外有6個國際組織的領導層參與。

專機抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場熱情迎接。禮兵在紅毯兩側列隊致敬，身著民族服裝的俄羅斯女青年用傳統禮節表示歡迎。外交部發言人林劍表示，習近平在喀山期間，中俄元首將有交流會晤的機會，就雙邊關係及國際地區問題深入交換意見。陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員以及外交部長王毅等。