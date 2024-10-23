金磚峰會｜習近平發表講話提建設「五大金磚」 包括「和平金磚」緩和烏克蘭加沙局勢(更新)

22:10 更新︰習近平與印度總理莫迪會晤 金磚國家領導人峰會周三第二日在俄羅斯喀山召開，國家主席習近平發表講話，稱要推動「大金磚合作」高質量發展，並建設「和平金磚」緩和烏克蘭及加沙局勢。習近平同日會見印度總理莫迪，是中印領袖5年來首次面對面會晤。 習近平表示，當前世界進入新的動蕩變革期，面臨關鍵抉擇。他稱想到俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基著作《怎麼辦？》，指書中主人公的堅強意志和奮鬥激情，正是當前我們所需要的精神力量，把金磚打造成促進「全球南方」團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量。

金磚峰會｜建設「和平金磚」 習近平稱要建設「和平金磚」，做共同安全的維護者。中國和巴西會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，旨在匯集更多致力於和平的聲音，並堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢儘快緩和。他並說，加沙地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級，故要推動儘快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

習近平出席金磚峰會︰

金磚峰會｜建設「創新金磚」、「綠色金磚」 習近平並稱要建設「創新金磚」，做高質量發展的先行者，指中方將建立金磚國家深海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數字產業生態合作網絡；建設「綠色金磚」，做可持續發展的踐行者，指中方願發揮自身優勢，同金磚國家拓展綠色產業、清潔能源以及綠色礦產合作，推動全產業鏈「綠色化」發展。 金磚峰會｜建設「公正金磚」、「人文金磚」 此外，須建設「公正金磚」，做全球治理體系改革的引領者，指要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權；以及建設「人文金磚」，做文明和合共生的倡導者，指中方將實施金磚數字教育能力建設計劃，未來5年在金磚國家設立10個海外學習中心，為1000名教育管理人員和師生提供培訓機會，助力金磚人文交流走深走實。

習近平稱，中方願同金磚各國一道，開創「大金磚合作」高質量發展新局面，攜手跟更多「全球南方」國家共同推動構建人類命運共同體。 金磚峰會｜中印領袖雙邊會晤 5年來首次 習近平出席金磚峰會期間，會見印度總理莫迪，是中印領袖5年來首次面對面會晤。習近平指出，中國和印度同為文明古國、發展中大國、全球南方重要成員，都處在各自國家現代化建設的關鍵時期。中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，最符合兩國和兩國人民根本利益。雙方應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。雙方也要肩負起國際責任，為廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻。