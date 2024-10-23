金磚峰會｜習近平發表講話提建設「五大金磚」 包括「和平金磚」緩和烏克蘭加沙局勢

金磚國家領導人峰會周三第二日在俄羅斯喀山召開，國家主席習近平發表講話，稱要推動「大金磚合作」高質量發展，並建設「和平金磚」緩和烏克蘭及加沙局勢。

習近平表示，當前世界進入新的動蕩變革期，面臨關鍵抉擇。他稱想到俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基著作《怎麼辦？》，指書中主人公的堅強意志和奮鬥激情，正是當前我們所需要的精神力量，把金磚打造成促進「全球南方」團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量。

金磚峰會｜建設「和平金磚」

習近平稱要建設「和平金磚」，做共同安全的維護者。中國和巴西會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，旨在匯集更多致力於和平的聲音，並堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢儘快緩和。他並說，加沙地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級，故要推動儘快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。