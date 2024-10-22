金磚峰會｜習近平與普京會晤 中俄探索出「相鄰大國正確相處之道」(更新)

22:18更新︰習近平講話 21:53更新︰習近平與普京會晤 金磚國家領導人第十六次會晤，周二起一連3日在俄羅斯喀山(Kazan)舉行，國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請出席，並在峰會上發表重要講話。習近平於當地時間周二中午乘專機抵埗，並於同日與普京會晤。習近平表示，中俄關係風雨兼程，砥礪前行，取得一系列開創性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。 今次是金磚國家擴員後首次峰會，出席的國家代表達36個，當中22個國家以最高級別出席，另外有6個國際組織的領導層參與。

習近平所乘專機抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場熱情迎接。禮兵在紅毯兩側列隊致敬，身著民族服裝的俄羅斯女青年用傳統禮節表示歡迎。外交部發言人林劍表示，習近平在喀山期間，中俄元首將有交流會晤的機會，就雙邊關係及國際地區問題深入交換意見。陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員以及外交部長王毅等。

金磚峰會｜「去美元化」料為重要議題 亦討論俄烏戰事 有內地專家認為，峰會最重要議題是「去美元化」，尋求推出金磚國家主導的國際支付系統。外電則料峰會將提及俄烏戰事，指中國、印度、巴西以及阿拉伯國家將促普京尋找終結戰爭方法。普京周二除與習近平會晤，亦與印度總理莫迪及南非總統拉馬福薩等會談。各與會領導人晚上於喀山市政廳，出席非正式晚宴。 金磚峰會｜會前中印達就邊境爭議達協議 為雙方領袖會晤鋪路 據報峰會在周四結束後，普京將作最少7場雙邊會晤，包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、聯合國秘書長古特雷斯及越南總理范明政等。在峰會舉行前夕，印度表示已與中國就雙方具爭議邊境地區的巡邏問題達成協議，被指是為印度總理莫迪在峰會期間與習近平會晤鋪路。另外，本來出席峰會的巴西總統盧拉因日前在家中跌傷，須改由外長維埃拉代為出席。

金磚峰會｜金磚國家GDP在全球佔比達26% 根據世界銀行數據，金磚國家GDP在全球的佔比，已從2010年的18%，逐年上升到2022年的約26%。新華社指，世界的目光再次投向這個蓬勃發展的國際合作機制，關注它如何進一步推動新興市場國家和全球南方發展，應對全球挑戰；而作為世界上最大發展中國家的領導人，習近平將引領金磚合作，為開拓人類更加美好的未來發揮更大作用。