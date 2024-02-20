金門翻船︱福建海警登金門遊船檢查30分鐘 遊客受驚︰擔心無法返回台灣

一艘大陸快艇上周三（14日）於金門海域遭台灣海巡船追緝後翻船，造成2名大陸船員遇難，福建海警局及後宣布在廈金（廈門、金門）海域展開常態化巡查，昨天（19日）福建海警登上金門「初日號」遊船檢查30分鐘，有遊客描述當時「嚇死了」、「擔心可能無法返回台灣」、「感覺就是來示威的」。台媒表示，這是大陸宣布沒有限禁水域，並常態化執法巡查後，第一次登上金門的船檢查，等同於宣示水域的管理權。

台媒報道，6名大陸海警人員周一下午4時許登上「初日號」，查驗航行計劃、船舶證書、船長及船員證件等，停留約半小時，在5時許離開，船上當時有11名船員及23名乘客；遊船繞行金門海域導覽，因有淺灘，在航程中偏向大陸地區，報道指不少乘客見到海警人員登船，受到驚嚇，有人一度擔心可能無法返回台灣。亦有乘客表示，大陸海警只有上船長室盤查，沒有驚動乘客，「感覺就是來示威的」。

台灣海巡署表示，發現2艘大陸海警船在大金門烏沙角西北方2.8海里，登臨檢查遊船後，隨即派遣一艘海巡船前往處理。海巡船在下午5時半抵達現場，大陸海警船已離開，海巡船其後伴航遊船返回金門水頭港。

台灣的交通部門指稱，大陸方面的做法不符合國際慣例，會促請海巡署加強巡檢外，亦呼籲台灣船隻若再遇到類似情形，應拒絕登檢，通報海巡協助，不要停船儘快返航。