銀行向客戶遺屬追卡數被要求「先證明親屬關係」 網民：以其人之道還治其人之身

官方或私人機構要求代親屬辦事或取錢者「證明你媽是你媽」的事件時有聽聞，民眾反過來要求機構證明事主與自己的親屬關係，結果會如何？

男子突然病逝 銀行多番致電追討欠款

內地傳媒報道，浙江台州一名姓陳男子擁有一張信用額6萬元(人民幣，下同)的信用卡，平日都會準時還款，信用良好，未料早前透支5.8萬元後，未來得及還款，就因突發疾病離世。銀行多次聯絡陳男未果，及後得知陳男已經去世，就聯絡陳男的妻子和女兒「追債」，甚至警告若然不還，就會將兩人告上法庭。陳男女兒見銀行蠻不講理，氣憤之下要求對方先證明借款人與她們的親屬關係，否則一切免談，然後掛斷電話。

銀行無法證明欠款屬夫妻共同債務 法院判銀行敗訴

銀行的領導隨後就職員言辭不當，向陳男妻女道歉，但同時希望兩人能按照法律還款。然而，陳男妻女強調，對陳男欠款一事毫不知情，且陳男外債較多，其遺產已全部用於還債，根本無餘力還款。銀行認為兩人故意找藉口推搪，入稟追討欠款。

報道指，陳男妻女當庭出示陳男的貸款明細及兩人以遺產還款的證明，但銀行卻無法證明陳男妻子知悉有該筆5.8萬元信用卡透支，也無法證明該筆透支款項是用於陳男夫妻共同生活。法院因此認為，該筆透支款項不屬於夫妻共同債務，陳男妻子及女兒都無需償還。銀行不服上訴，二審法院駁回上訴請求。

網民：銀行只在意能不能平帳

網民紛紛大讚「判得好」、「幹得漂亮」、「怎麼感覺這是這段時間以來，最爽的新聞」，又揶揄「銀行：這…這…這都是我用的套路啊」、「哈哈沒想到迴旋鏢射中自己了」、「以其人之道還治其人之身」、「對付這種就是要魔法打敗魔法」。不過，有網民指出，「員工不在意能不能追回(欠款)，在意的是不能平帳而已」、「有法院判決，銀行就可以把不良資產處置了，盡職免責而已。說甚麼『大快人心』『銀行也有今天』倒是沒必要」。

內地民法典：繼承債務以所得遺產實際價值為限

內地民法典規定，繼承人以所得遺產實際價值為限，清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務，超出遺產實際價值部分，繼承人自願償還的不在此限；繼承人放棄繼承的，對被繼承人依法應當繳納的稅款和債務，可以不負清償責任。民法典又規定，夫妻一方在婚姻關係存續期間，以個人名義超出家庭日常生活需要所負的債務，不屬於夫妻共同債務；債權人能夠證明該債務用於夫妻共同生活、共同生產經營或者基於夫妻雙方共同意思表示的除外。