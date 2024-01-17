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2024-01-17 15:54:00

鋼琴旁魔性大笑表情包白衣女真身曝光　自爆曾遭網暴謾罵(有片)

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鋼琴旁魔性大笑表情包白衣女真身曝光，自爆曾遭網暴謾罵。(微博)

鋼琴旁魔性大笑表情包白衣女真身曝光，自爆曾遭網暴謾罵。(微博)

如經常瀏覽內地網絡討論區或影片，相信對上圖一名身穿白衣的女性，在鋼琴旁露出燦爛的笑容圖像並不陌生，由於其笑聲實在太過於魔性，近幾年來成為中國網路知名的快樂表情包。近日當中主角終於曝光，她原來是一名教師，她更坦言，表情包走紅之後，自己也曾經遭到網路暴力還有網友的謾罵，令她感到委屈無奈。

內地《網易新聞》報道，片中白衣女原來是一名稱「李老師」的女子，她是陝西寶雞人，曾經執教，近期已辭去工作。李老師解釋，影片是她在20157月時於琴房拍攝的，當時跟友人閒聊剛好被拍到她笑，友人將影片上載朋友圈，不少朋友都覺得她的笑容好魔性、好歡樂和喜歡，就再轉發至其他網站，結果瘋傳至今9年。李老師指，影片走紅之後，曾有學生向她詢問，但她堅持否認，因為自己老師的身分，與影片中的搞笑、不正經有很大反差。影片亦令李老師遭受網路暴力，甚至被網友寄信去謾罵，詛咒他全家人。李老師兩眼通紅的表示：「其實我不知道自己到底做錯了甚麼，這些東西傳來傳去都不是我想要的，為甚麼要讓我遭受這樣的謾罵。」

李老師：當時的大笑是最放鬆最無壓力。(微博) 李老師兩眼通紅的表示：「為甚麼要讓我遭受這樣的謾罵。」(微博) 學生為她開設帳號。(微博) 如果有網民從這個影片中得到快樂，她認為，自己算是從影片走紅而帶來的紛擾中慢慢釋懷。(微博)

李老師：當時的大笑是最放鬆最無壓力

李老師亦透露，最近有廠商邀她做直播，費用亦開得非常高，但她嘗試了一下之後，還是無法接受這樣的賺錢方式，認為錢拿得十分不安心、不踏實。李老師指出，當時這一笑，從面無表情到突然放聲大笑，其實是發自內心的，當時也是自己最放鬆、最無壓力的階段，如今社會壓力龐大，如果有網民從這個影片中得到快樂，她認為，自己算是從影片走紅而帶來的紛擾中慢慢釋懷。

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