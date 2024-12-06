鋼琴王子｜李雲迪捲嫖妓醜聞後復出　杭州演出突取消

被譽為「鋼琴王子」的內地知名鋼琴演奏家李雲迪，沉寂近3年後，近日傳出將在浙江省杭州市舉辦演出，未料這場演出突被喊卡，疑似在內地復出受阻。

綜合內媒報道，根據網友曝光的海報顯示，這場演出名為「李雲迪演奏莫扎特 奏鳴曲計劃1」，地點為杭州大劇院歌劇院，日期為2025年1月1日晚間7時30分，票價為最低為280元人民幣（約300港元）、最高為1,680元人民幣（約1,801港元）共4種價位。

在內地復出「試水溫」

不過，5日有媒體掃描海報上的QR Code，卻赫然發現沒有開售。杭州大劇院人員證實，臨時接到通知，這場演出因「檔期原因」暫時沒有售賣，明年1月1日確定不會演出，至於後續是否舉辦仍無法確定。

在李雲迪的社交媒體上，近日發布多張他在日本、美加演出的訊息，有媒體指，此舉疑是為他在內地復出「試水溫」。