熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-12-06 16:45:00

鋼琴王子｜李雲迪捲嫖妓醜聞後復出　杭州演出突取消

分享：

鋼琴王子｜李雲迪捲嫖妓醜聞後復出　杭州演出突取消

adblk5

被譽為「鋼琴王子」的內地知名鋼琴演奏家李雲迪，沉寂近3年後，近日傳出將在浙江省杭州市舉辦演出，未料這場演出突被喊卡，疑似在內地復出受阻。

綜合內媒報道，根據網友曝光的海報顯示，這場演出名為「李雲迪演奏莫扎特　奏鳴曲計劃1」，地點為杭州大劇院歌劇院，日期為2025年1月1日晚間7時30分，票價為最低為280元人民幣（約300港元）、最高為1,680元人民幣（約1,801港元）共4種價位。

在內地復出「試水溫」

不過，5日有媒體掃描海報上的QR Code，卻赫然發現沒有開售。杭州大劇院人員證實，臨時接到通知，這場演出因「檔期原因」暫時沒有售賣，明年1月1日確定不會演出，至於後續是否舉辦仍無法確定。

在李雲迪的社交媒體上，近日發布多張他在日本、美加演出的訊息，有媒體指，此舉疑是為他在內地復出「試水溫」。

李雲迪名譽掃地。 《披荊斬棘的哥哥》涉李雲迪的畫面都要打格處理。 不用問，這個被打格的是李雲迪。 李雲迪「消失」7個月 傳與父親333萬人民幣財產被扣押 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦

演出蕭邦和李斯特曲目聞名

現年42歲的李雲迪出生於重慶市，以演出蕭邦和李斯特曲目聞名，由於他外型俊秀被譽為「鋼琴王子」，未料2021年10月21日，傳出他涉嫌嫖娼在北京被拘留，震驚各界，隔天中國音樂家協會宣布取消其會員資格，此外其「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」等頭銜都被移除。

他的恩師但昭義痛罵他，李雲迪讓他感到痛心：「作為公眾人物，應該從各方面嚴格要求，不能犯這樣的大錯。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

超加工食物｜

超加工食物｜癌症年輕化一大元兇？（am730製圖） 超加工食物｜是甚麼？（am730製圖） 超加工食物｜食品分為四類（am730製圖） 超加工食物｜製作過程（am730製圖） 超加工食物｜影響（am730製圖） 超加工食物｜健康均衡的飲食（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 