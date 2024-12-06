鋼琴王子｜李雲迪捲嫖妓醜聞後復出　杭州演出突取消

被譽為「鋼琴王子」的內地知名鋼琴演奏家李雲迪，沉寂近3年後，近日傳出將在浙江省杭州市舉辦演出，未料這場演出突被喊卡，疑似在內地復出受阻。
綜合內媒報道，根據網友曝光的海報顯示，這場演出名為「李雲迪演奏莫扎特 奏鳴曲計劃1」，地點為杭州大劇院歌劇院，日期為2025年1月1日晚間7時30分，票價為最低為280元人民幣（約300港元）、最高為1,680元人民幣（約1,801港元）共4種價位。
在內地復出「試水溫」
不過，5日有媒體掃描海報上的QR Code，卻赫然發現沒有開售。杭州大劇院人員證實，臨時接到通知，這場演出因「檔期原因」暫時沒有售賣，明年1月1日確定不會演出，至於後續是否舉辦仍無法確定。
在李雲迪的社交媒體上，近日發布多張他在日本、美加演出的訊息，有媒體指，此舉疑是為他在內地復出「試水溫」。
演出蕭邦和李斯特曲目聞名
現年42歲的李雲迪出生於重慶市，以演出蕭邦和李斯特曲目聞名，由於他外型俊秀被譽為「鋼琴王子」，未料2021年10月21日，傳出他涉嫌嫖娼在北京被拘留，震驚各界，隔天中國音樂家協會宣布取消其會員資格，此外其「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」等頭銜都被移除。
他的恩師但昭義痛罵他，李雲迪讓他感到痛心：「作為公眾人物，應該從各方面嚴格要求，不能犯這樣的大錯。」
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