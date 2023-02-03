錄音清晰表達要尋死 胡鑫宇證實為自縊

胡鑫宇

江西上饒市鉛山縣高中一年級男生胡鑫宇失蹤106天後，屍體在校園後山一個糧倉樹林中被發現，當地警方深入調查，證實胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地點為第一事發現場，無打鬥、拖曳痕跡，在場發現的錄音筆內其中兩段胡鑫宇失蹤當日錄下的語音，清晰表達出其自殺念頭，包括「現在我好想去死，感覺已經沒有意義了」。 江西省、市、縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門昨早舉行記者會，通報調查結果。胡鑫宇屍體上月28日被發現時，縊吊在糧倉圍牆內一棵樹木上，足尖自然下垂，距地面1.47米；圍牆高約5米，外側平整，內側呈階梯狀，有渣土堆緊靠圍牆外側，高度低於圍牆約1.5米。屍體下方發現兩隻白色帆布鞋，鞋底苔蘚與圍牆內側生長的苔蘚一致。

鞋帶最大承重85公斤 屍體無骨折內臟齊全 縊吊索由兩條白色鞋帶相接而成，質地與同類棉質鞋帶相比不易腐、拉力強，實驗證明同款鞋帶在緩慢拉升下，最大承重量85公斤，鞋帶沒有斷裂，是因為屍體腐敗後水分流失，延長鞋帶承重時間。 驗屍報告則顯示，胡鑫宇屍體高度腐壞，腐壞程度符合長期暴露在室外的各種特徵；全身骨骼完整，無骨折，無內出血，內臟無缺失，胃及肝組織均未驗出常見農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分；頸部情況符合生前縊吊特徵。 胡鑫宇輕生原因，根據心理專家分析和調查判斷，主要是考入高中後學習成績欠佳、難適應新環境，以及人際關係等帶來的壓力造成心理狀態失衡，產生內疚自責、痛苦、無力無助無望感、無意義感等情緒問題，並出現失眠、難以集中精神、食慾減退等問題；失蹤前大半個月曾一天3度致電母親哭訴不想讀書、想回家，也曾在書本和社交軟件上寫下厭世與輕生想法，甚至曾多次向同學說，「人活著有甚麼意義，我是否存在已經沒有意義了，我們壓力大，活著沒意思，是不是約著去跳樓」。