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中國
2023-10-02 12:15:00

錢塘江大潮沖毀25米護欄　岸邊觀浪客摔成一片至少2人受傷

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綜合陸媒報導，位在大陸浙江省的錢塘江，有「天下第一潮」的美名，漲潮形成的數層樓浪高壯觀景象，且每年農曆8月時的景觀尤為驚豔。北宋詩人蘇東坡更以「八月十八潮，壯觀天下無」來形容錢塘江奇景，吸引大批遊客造訪。

內地江浙地區農曆8月15日中秋節除了賞月、吃月餅，不少人還會到去錢塘江兩岸觀潮，不過1日卻傳出意外，就當一群遊客在岸邊觀浪時，一陣浪潮襲來，岸邊的石製護欄遭到大浪沖垮，導致多名遊客摔倒受傷。綜合內地媒體報道，位在浙江省的錢塘江，有「天下第一潮」的美名，漲潮形成的數層樓浪高壯觀景象，且每年農曆8月時的景觀尤為驚豔。北宋詩人蘇東坡更以「八月十八潮，壯觀天下無」來形容錢塘江奇景，吸引大批遊客造訪。

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約25米的石製護欄遭大浪沖垮。（圖／翻攝《西部決策》）

約25米的石製護欄遭大浪沖垮。（圖／翻攝《西部決策》）

多名遊客躲避不及被護欄壓倒

不過，美景卻暗藏危險，每年都有多名遊客遭大浪奪走性命。事發於1日下午1時許，一個大浪襲來，衝毀了觀景台上約25米的石製護欄，導致潮水湧至岸上，多名遊客隨即摔倒。一名目擊者朱先生指出，第一個潮水過去後，第2個潮水衝向岸邊將護欄沖毀，多名遊客躲避不及，遭護欄壓倒，至少2人受傷，隨後送醫治療，所幸皆為輕傷。另外有遊客指出，由於護欄處屬安全地帶，事發前無其他保護措施。他的家人被護欄碎片刮傷，景區工作人員為其簡單處理傷口，並辦理退票。當地派出所表示，人員傷亡情況不便透露，景區開放情況會另行通知。鹽官旅遊度假區發布通知稱，由於設備設施原因，即日起暫停夜間燈光秀活動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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