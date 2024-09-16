錢江驚傳水怪出沒　55秒游2公里　官方有回應(有片)

內地一名網民於上周四(11日)聲稱在看到「水怪」以極快的速度，在錢江三橋和四橋之間的錢塘江水域出沒，由於距離較遠，難以分辨。有記者估計，不明物僅用約55秒就游了約2公里，速度之快。杭州市農業農村局和杭州水警就影片作出回應。

綜合《杭州電視台綜合頻道》等內地媒體報道， 內地男子陸先生聲稱於11日早上在錢塘江裡看到「水怪」，他所拍的影片顯示，江中心的一條黑影時而浮出水面，時而沉入水下，以較快的速度往畫面右側遊動。記者來到陸先生拍攝的地點，從現場可以看到，江對面的樓到四橋之間距離約2公里，而這個不明物游過只用了約55秒，速度之快可以和江面上的快艇旗鼓相當了。