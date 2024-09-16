錢江驚傳水怪出沒　55秒游2公里　官方有回應(有片)

內地一名網民於上周四(11日)聲稱在看到「水怪」以極快的速度，在錢江三橋和四橋之間的錢塘江水域出沒，由於距離較遠，難以分辨。有記者估計，不明物僅用約55秒就游了約2公里，速度之快。杭州市農業農村局和杭州水警就影片作出回應。
綜合《杭州電視台綜合頻道》等內地媒體報道， 內地男子陸先生聲稱於11日早上在錢塘江裡看到「水怪」，他所拍的影片顯示，江中心的一條黑影時而浮出水面，時而沉入水下，以較快的速度往畫面右側遊動。記者來到陸先生拍攝的地點，從現場可以看到，江對面的樓到四橋之間距離約2公里，而這個不明物游過只用了約55秒，速度之快可以和江面上的快艇旗鼓相當了。
網民：發現水怪的視頻永遠是模糊的
杭州市農業農村局就影片回應，指按照視頻很難判斷具體是甚麽，但參照來看可能有7米長，對於有人猜測是江豚的說法，對方稱水生生物不會遊這麽快，而且江豚體長一般也就1米多一點，這個不明物體型可能有5米左右。至於杭州水警表示。無法根據視頻判斷是生物還是非生物，但比較傾向於水下潛航器的可能，因為在他們有類似裝備，當局近期會密切關注江里的情況。
影片曝光後，令不少網民嘖嘖稱奇：「哇！游的好快啊！」、「有點嚇人」、「江西火球，天津不明飛行物，浙江水怪……」，有人侃倜：「拍甚麼都高清，一拍水怪就模糊」、「發現水怪的視頻永遠是模糊的」、「回應等於沒回應」，亦有人認為「像是釣魚佬打窩那種船」、「就是遙控潛艇」、「確實不像動物……」。