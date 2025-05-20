鍾南山：本輪新冠疫情料6月底結束 「刀片嗓」咳嗽症狀更明顯

內地新冠病毒活躍水平顯著上升，國家疾控中心的數據顯示，從3月底到5月4日，內地門急診流感樣病例中，新冠陽性比率從7.5%增加到16.2%。中國工程院院士鍾南山接受內地傳媒訪問時表示，新一輪新冠感染整體上可防可控，不必恐慌，預測模型顯示目前的感染正逐步接近高峰，6月底左右結束，持續6至8周時間。

可防可控不必恐慌 建議在空氣不流通地方戴口罩

鍾南山說，目前流行的新冠病毒是XDV變異株，有較強傳染性，但致病力相對較弱，從病原學角度來說，新冠病毒未來為了生存，會減少致病性，目前還不能判斷新冠會否「流感化」，不過可以肯定新冠病毒不會消失。