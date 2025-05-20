鍾南山：本輪新冠疫情料6月底結束 「刀片嗓」咳嗽症狀更明顯

內地新冠病毒活躍水平顯著上升，國家疾控中心的數據顯示，從3月底到5月4日，內地門急診流感樣病例中，新冠陽性比率從7.5%增加到16.2%。中國工程院院士鍾南山接受內地傳媒訪問時表示，新一輪新冠感染整體上可防可控，不必恐慌，預測模型顯示目前的感染正逐步接近高峰，6月底左右結束，持續6至8周時間。
可防可控不必恐慌 建議在空氣不流通地方戴口罩
鍾南山說，目前流行的新冠病毒是XDV變異株，有較強傳染性，但致病力相對較弱，從病原學角度來說，新冠病毒未來為了生存，會減少致病性，目前還不能判斷新冠會否「流感化」，不過可以肯定新冠病毒不會消失。
他說，這一輪新冠疫情與之前相比差別不大，早前症狀為發燒、頭疼、全身疲勞、嗓子疼。但這一次臨床反映，「刀片嗓」的症狀更明顯一些，另外咳嗽也多一些。他也提醒，對於部分65歲以上且有基礎病的長者來說，仍存在一定危險，建議感染者要在48小時內盡快服用特效藥，避免發展成為重症；又建議在空氣不太流通的地方戴好口罩。
香港83%以上死亡病例 均為65歲以上
鍾南山表示，從3月到5月初，香港和新加坡、英國、法國、巴西、挪威的監測數據均顯示，感染新冠病毒的人數呈現增加趨勢。以香港為例，報告的死亡病例中，83%以上的是65歲以上的人，90%以上的人存在併發症。
外界認為，內地南北方新冠病毒流行時間的差異，或與氣候、氣溫相關。對於這一觀點，鍾南山認為，無證據顯示北方新冠病毒流行差異與氣候相關，不過北方可能會結束稍微早一點。