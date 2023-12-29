鍾南山「被代言」鼻炎貼等保健產品 團隊向電商平台發律師信

近日內地有消費者於電商平台選購膏藥時，發現一些店舖的相關保健產品宣傳圖片中有中國工程院院士鍾南山的照片，產品宣稱可以治療關節炎、皮膚病和糖尿病等多種疾病，涉及相關店家數百間、相關圖片多達數千張。鍾南山回應內媒查詢時強調從未為任何商家包括電商代言，亦未推薦過任何產品。

鍾南山院士團隊的委託律師表示已向有關平台發送律師函維權。平台向其表示正在處理，但尚未處理完畢。目前部分涉事產品的圖片已下架，但仍有大量產品使用鍾南山照片作為宣傳圖。