鍾南山「被代言」鼻炎貼等保健產品 團隊向電商平台發律師信

近日內地有消費者於電商平台選購膏藥時，發現一些店舖的相關保健產品宣傳圖片中有中國工程院院士鍾南山的照片，產品宣稱可以治療關節炎、皮膚病和糖尿病等多種疾病，涉及相關店家數百間、相關圖片多達數千張。鍾南山回應內媒查詢時強調從未為任何商家包括電商代言，亦未推薦過任何產品。
鍾南山院士團隊的委託律師表示已向有關平台發送律師函維權。平台向其表示正在處理，但尚未處理完畢。目前部分涉事產品的圖片已下架，但仍有大量產品使用鍾南山照片作為宣傳圖。
內媒記者隨機選取了近20家店鋪和產品進行調查。其中一家名為「一品中醫堂」的網店，多款產品展示圖為鍾南山的照片，這些產品有「鼻炎貼、特效藥膏貼、特效耳鳴貼」等多款產品。隨後，記者選取一張展示圖為鍾南山的產品，該產品稱可治療尿蛋白。記者向客服諮詢該產品是否為鍾南山代言，對方回覆：「不是，他不代言任何藥品。」
鍾斥誤導消費者 促相關部門監管
鍾南山認為，違法使用他人肖像做商業用途代言和推薦宣傳，會對消費者產生誤導，侵害消費者的合法權益，希望平台和商家能夠盡快積極處理，也希望相關部門加強產業監管，以維護消費者的合法權益。
法學教授：侵害他人肖像權
中國人民大學法學院教授劉俊海表示，擅自使用他人肖像推銷產品，作虛假推薦或證明，侵害了他人肖像權，也易導致消費者信以為真，同時侵害消費者的知情權、選擇權、公民交易權和安全保障權，破壞了企業誠信與公平的競爭秩序。同時，電商平台在偵測或註意到商家侵害肖像權時，要及時督促限期整改，或終止提供相關的交易協助和便利，以贏得消費者尊重和信任，優化穩定公平透明、可預期的法治化營商環境。