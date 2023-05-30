長城杯「水族界奧斯卡」冠軍紅龍通過高難度標準 以108萬元人民幣成交

近日2023「長城杯」世界龍魚錦標賽，在大陸廣交會舉行，該項比賽被譽為「水族界奧斯卡」，最終比賽結果是「13號」紅龍魚成為全場總冠軍，並以108萬元人民幣賣出。這件事引起大陸網友熱議，驚呼相當於一般人幾十年的工資，甚至可以換一套房子了。

評判標準包括體態比例、顏色、現場表現

據《快科技》報道，龍魚的評判標準非常複雜，體態比例、顏色、現場表現三個判分點之下，各有不少分枝，包括魚只的眼睛、鰓蓋、頭型、鱗片、活躍度等各個方面的細節，苛刻的裁判人員都不會輕易放過。由於龍魚生長速度比較緩慢，一般需要幾年的時間才能成長為一條優秀的觀賞魚，且大部分龍魚難以達到完美標準，加上在養殖過程中，需要特別的水質、食品、運動等環境，因此養殖、維護的成本也比較高，讓「冠軍」龍魚身價動輒達數十萬，甚至數百萬之譜。

據瞭解，龍魚是極名貴的觀賞魚之一，原產於東南亞，包括越南、泰國、柬埔寨、緬甸、印尼、馬來西亞等地，尤以印尼的加里曼丹、蘇門答臘和馬來西亞的馬來西亞半島、沙撈越等地最常見，現作觀賞魚已引種至世界各地。龍魚在動物學分類上屬於脊索的動物門魚綱骨舌魚目骨舌魚科的Scleropages屬和Osteoglossum屬，其下可以分為多個品種，如銀龍魚、黑龍魚、亞洲龍魚、珍珠龍魚、星點珍珠龍魚等，其中亞洲龍魚又可分為紅、金、青三大品系。

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