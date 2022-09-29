長江流域大旱 內地按「抗長旱」保障供水

內地長江流域有氣象紀錄以來最嚴重乾旱仍然持續，中央氣象台昨連續第41天發布氣象乾旱預警。水利部統計，長江流域耕地受旱面積達2,985萬畝，29萬人、35萬頭大型牲口臨時飲水困難。國家防汛抗旱總指揮部日前強調，各地防汛抗旱指揮部要「立足抗大旱、抗長旱」，按最不利情況保障供水，全力確保民眾飲水安全及秋糧穩產保收。

官媒中新社旗下「國是直通車」報道，據水利部統計，7月以來，長江流域累積降雨較常年同期少近五成，是1961年有完整氣象紀錄以來同期最少，其中長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖地區降雨量較常年同期少四至八成，湖南、江西部分地區無有效降雨日數超過70天；長江上中游來水量少四成，為1949年以來同期最少。

湖南90地特旱 江西鄱陽湖水位跌破7米

截至周一，湖南全省331個縣市區維持中度以上氣象乾旱，其中特旱90個、重旱119個，預計到周日(10月2日)，特旱縣市區將增至103個。全省流域面積及超過50平方公里的河流中，最少116條斷流，累計長1,088公里。為保飲水、保豐收，在缺乏地表水的婁底，全市計劃打井1,025口，截至26日已打井739口，日供水3.26萬立方米。

江西乾旱已持續約80天，旱情嚴峻，約95%縣市區達「特重氣象乾旱」。鄱陽湖星子站水位上周五以7.1米刷新有紀錄以來最低水位後，周一進一步跌穿7米，得6.99米；裸露的部分湖底由「草原」進一步退化成「沙地」，風吹過能掀起一層「沙塵暴」。

安徽六安城西近半個月湖水位大降，吸引上千人捉魚，引致周邊嚴重塞車。現場有民眾表示，一個人隨便都能夠捉到50斤魚，個個滿載而歸；不落湖捉魚的就在湖邊買魚，「太便宜了，只要幾毛錢(人民幣)一斤」。不過，隨著城西湖水位不斷下降，民眾近日捉上來的魚主要都是死魚。

氣象部門預計，本月中下旬及10月，長江流域降雨將繼續偏少，江河湖水位繼續走低，江西、湖南、湖北、安徽等地或出現夏秋連旱，抗旱形勢嚴峻。